14 permise ridicate, cinci dosare penale întocmite pentru conducerea sub influenţa alcoolului pe şoselele din Prahova

F. T.

Sâmbătă, polițiștii rutieri prahoveni au acționat pe principalele artere rutiere din județ, scopul controalelor fiind acela de a reduce riscul rutier și de a preveni evenimentele produse pe fondul conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau sub influența substanțelor susceptibile a avea efecte psihoactive. În acest context, potrivit unui comunicat de presă al IPJ Prahova, „au fost opriţi în trafic şi testaţi cu aparatul etilotest 547 de conducători auto, iar în cazul a 14 dintre aceştia aparatul a indicat valori pozitive (în cinci situaţii, valorile afişate au impus întocmirea unor dosare de cercetare penală, iar în alte nouă cazuri au fost aplicate sancţiuni contravenționale şi a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice)”. În acelaşi comunicat al poliţiei prahovene sunt exemplificate următoarele cazuri de şoferi prinși băuţi la volan: „La data de 20 iunie a.c., agenţii Serviciului Rutier au oprit, pentru control, un autoturism care se deplasa pe DN1B, din direcția Ploiești către Buzău. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,60 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Tot în aceeaşi zi, oamenii legii au oprit, pentru control, un autoturism ce se deplasa pe strada Transilvanei din Ploiești. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea testării fiind de 0,42 mg/l, alcool pur în aerul expirat.

În cazurile prezentate mai sus, poliţiştii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului”.