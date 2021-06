• În aprilie a fost mai rece decât acum 26 de ani, când au fost înregistrate cele mai mici temperaturi absolute ale acestei luni

• Temperaturile scăzute și precipitaţiile abundente au fost evidenţiate și de staţiile meteo din Prahova

Nicoleta Dumitrescu

Nu mai este nicio îndoială că, dincolo de pandemie, parcă nici vremea nu mai ține cu noi! Primăvara 2021, în care nu au lipsit nici precipitațiile sub formă de ninsoare, a fost un amestec de sfârșit de iarnă cu zile însorite,pe ansamblu dovedindu-se a fi neobișnuit de rece, lucru confirmat şi de meteorologi. Astfel că, în lunile aprilie și mai a.c., vremea a fost instabilă, ploile, deseori însoțite de descărcări electrice și vânt, dând senzația că, mai degrabă, în locul verii vine…toamna, cei care locuiesc în zonele de deal și munte fiind nevoiţi , din cauza frigului, să-și încălzească, în continuare, locuințele.Ba, această situaţie s-a prelungit în unele zone chiar şi la început de iunie. Iar faptul că, în România, primăvara 2021 a fost scoasă din tiparul calendaristic obișnuit s-a văzut și în dezvoltarea firească a naturii, frigul întârziind dezvoltarea și înflorirea multor plante și arbuști. Departe de a fi doar o simplă constatare , faptul că în ultimele luni a fost mai frig în comparație cu aceeași perioadă din alți ani, atât la nivel național, cât și în Prahova, ne-au confirmat și reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Astfel, la solicitarea ziarului Prahova, cei de la ANM au precizat faptul că, anul acesta, de pildă, în lunile aprilie și mai, regimul termic a fost extrem de rece în aproape toată țara, la unele dintre stațiile meteorologice fiind înregistrate temperaturi mai mici chiar și decât cele din urmă cu 26 de ani, când au fost înregistrate oficial cele mai mici temperaturi absolute lunare ale perioadei de referinţă, așa cum s-a întâmplat la Stația meteorologică de la Polovragi, în acelaşi timp, temperaturi mult reduse faţă de cele de acum 18, respectiv 15 ani, fiind înregistrate și la stațiile meteorologice de la Borod și Bechet. Și în Prahova, în luna aprilie a.c. a fost destul de rece, la Stația meteorologică de la Câmpina fiind înregistrată o temperatură minimă a aerului chiar și de minus 4,9 grade C, în condițiile în care media lunară este de 1,8 grade C, chiar și în cel mai înalt vârf de munte – Vârful Omu – unde este și o stație meteorologică, fiind înregistrată, tot în luna aprilie, o temperatură minimă lunară a aerului de minus 16,2 grade C, asta în condițiile în care media lunară este de minus 8,2 grade C. Și ploile au fost destule, în luna mai fiind înregistrată o cantitate totală de precipitații de 178 mm la Stația meteo din Câmpina, iar la cea de la Sinaia Cota 1.500 de 132,2 mm. Însă, după cum arată prognoza, ploile vor continua, avertizările de Cod galben și portocaliu de precipitații abundente – în unele zone ale țării, așa cum a fost și în cazul județului Prahova – fiind valabile și pentru perioada următoare.

Potrivit datelor primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie, în luna aprilie 2021, regimul termic a fost extrem de rece în aproape toată ţara. ”Regimul termic a fost foarte rece în nordul Dobrogei, sud-estul extrem al Munteniei și Moldovei și, local, în zona montană. Aceasta a fost rece în cea mai mare parte a Dobrogei, în Delta Dunării și izolat în zona montană. În luna mai 2021, regimul termic a fost rece pe areale extinse din Banat, Crișana și Transilvania, Maramureș, în jumătatea nordică și sudul extrem al Moldovei, local, în Muntenia și Oltenia, și izolat, în unele zone montane. Regimul termic a fost foarte rece local, în Maramureș și Crișana, și izolat, în Banat și Transilvania. În restul ţării regimul termic s-a încadrat în limite normale”, ne-au precizat specialiștii de la ANM. Iar pentru a vedea și cât de rece a fost în primăvara acestui an, atât la nivel naţional, cât și în Prahova, am solicitat și o serie de date în acest sens. Astfel, pe data de 8 aprilie 2021, Staţia meteorologică de la Polovragi a evidenţiat o temperatură minimă lunară de minus 5,4 grade C, în condiţiile în care temperatura minimă absolută lunară, de minus 5,1 grade C, a fost înregistrată pe data de 12 aprilie 1995, adică în urmă cu 26 de ani! De asemenea, tot pe data de 8 aprilie 2021, dar la Staţia meteo de la Borod, s-au înregistrat minus 6, 2 grade C, un pic mai rece decât la data de 9 aprilie 2003, când la aceeași staţie meteo s-au înregistrat minus 6 grade C. Și în luna mai a fost destul rece, la Staţia meteorologică de la Bechet fiind înregistrat 1 grad C, la data de 9 mai 2021, temperatură vizibil mai mică în comparaţie cu data de 4 mai 2006, când la aceeași staţie a fost înregistrată o temperatură minimă de 1,6 grade C. Pe de altă parte, faptul că anul acesta acesta a fost neobișnuit de frig și a plouat mai mult în comparaţie cu alţi ani se poate vedea atât din fotografia cu harta României care, în luna aprilie, a fost de culoare albastră, din cauza aerului rece înregistrat la nivelul întregii ţări, cât și din tabelul alăturat.

Frig a fost și în orașele prahovene, nu doar la munte!

Din datele primite de la ANM reiese că în Prahova sunt patru staţii meteorologice – la Câmpina, Ploiești, Sinaia Cota 1.500 și cea de la Vârful Omu, staţii unde au fost înregistrate, de asemenea, în această primăvară, temperaturi mult mai scăzute faţă de media obișnuită pentru această perioadă.

Astfel, în luna aprilie 2021, la Staţia meteo de la Câmpina,temperatura minimă lunară a aerului a fost de minus 4,9 grade C, în condiţiile în care, potrivit celor de la ANM, în luna a patra a anului media lunară a temperaturii minime a aerului, în acest oraș, este de 1,8 grade C, iar în perioada 1999-2020 a fost de 3, 9 grade C. La Staţia meteo de la Ploiești, tot în aprilie a.c., temperatura minimă lunară a fost de minus 4,2 grade C, mai mult decât frig, având în vedere că media lunară a temperaturii minime a aerului în această lună în municipiul reședinţă al judeţului Prahova este de 3,1 grade C, între anii 1991-2020 aceasta fiind de 5, 2 grade C.

La Staţia meteo de la Sinaia Cota 1.500, în luna menţionată au fost minus 9,3 grade C, mai scăzută faţă de cea normală, întrucât media lunară a temperaturii minime a aerului este, de regulă, de minus 2,1 grade C, în perioada 1991-2010 fiind înregistrată o mimimă chiar de 0,2 grade C. Iar la Staţia meteorologică de la Vârful Omu, în luna a patra a acestui an au fost minus 16, 2 grade C, în condiţiile în care, arată ANM, media lunară a temperaturii minime a aerului care a fost înregistrată aici este de minus 8,2 grade C, în perioada 1991-2020 fiind de minus 6,2 grade C.

De altfel, frig a fost inclusiv luna trecută, la staţia de la Câmpina temperatura minimă lunară în luna mai 2021 fiind de 0,3 grade C (media lunară a temperaturii nimime a aerului fiind de 8,8 grade C), la Staţia meteo de la Ploiești au fost înregistrate 1,2 grade C (media lunară este 9,7 grade C), la Staţia de la Sinaia Cota 1.500 a fost înregistrată o temperatură minimă lunară de minus 1,6 grade C, în condiţiile în care media lunară a temperaturii este cu plus în luna menţionată, respectiv 4,3 grade C, la Staţia de la Vârful Omu fiind înregistrate luna trecută minus 9, 2 grade C, media lunară fiind de minus 2 grade C.

În ceea ce privește precipitaţiile, cât de mult a plouat în ultimele luni a putut vedea fiecare prahovean în parte, indiferent în ce zonă a judeţului s-a aflat, mai ales că, în ultima perioadă, aproape că nu a fost zi în care să nu se înregistreze precipitaţii,ba chiar cu găleata! Iar cât de mult a plouat luna trecută în comparaţie cu aceeași perioadă din alţi ani se poate vedea cel mai bine din tabelul alăturat.

Cantitatea totală de precipitaţii (mm) din luna mai 2021 și încadrarea în clase de severitate, cantitatea de precipitaţii medie lunară multianuală din perioada de referinţă 1991-2020, de la staţiile meteorologice din judeţul Prahova