Ploile vor persista, însă meteorologii anunță faptul că, începând de astăzi, vine și canicula, potrivit Hotnews. Conform meteorologilor, vremea va deveni călduroasă în toată țara, caniculară la început în Banat și Crișana, apoi și în celelalte zone, iar disconfortul termic va fi accentuat. Ieri, meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, până la ora 22.00, atenționarea fiind valabilă și pentru zona montană a județului Prahova. Dar meteorologii au mai emis și o informare de instabilitate atmosferică și disconfort termic, valabilă până pe 25 iunie, la ora 22:00. Astfel, în majoritatea regiunilor, dar cu precădere în zonele deluroase și montane precum și în regiunile estice, îndeosebi în timpul după-amiezilor și al serilor, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată – averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 25-50 l/mp. Pe de altă parte, vemea va deveni călduroasă în toată țara, caniculară la început în Banat și Crișana, apoi și în celelalte regiuni, iar disconfortul termic va fi accentuat, spun meteorologii. În Muntenia, vremea va fi în încălzire treptată, dar semnificativă, astfel că de la valori medii de 27-28 de grade C, se va ajunge la valori în jur de 35 de grade C în intervalul 24 – 26 iunie, când local va fi caniculă în timpul după-amiezilor. Ulterior, sunt estimate temperaturi maxime de 31-32 de grade C, iar la începutul lunii iulie, media regională a acestora va fi în jur de 29 de grade C. Nopțile vor fi tot mai calde în prima săptămână, când media minimelor va crește de la 15-16 grade, până spre 19-20 de grade, iar după 27 iunie se va reveni treptat la minime în jur de 17 grade C. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, astfel că, în special pe parcursul după-amiezilor, se vor semnala averse torențiale. Aceste fenomene vor fi mai probabile și pe arii mai extinse la începutul intervalului (21 și 22 iunie) și după 26 iunie.