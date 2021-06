N. Dumitrescu

După ce, în noaptea de marți spre miercuri, precipitațiile abundente au făcut ravagii și în județul Prahova, în următoarele zile vor fi semnalate alte aspecte negative legate de vreme, de data aceasta fiind vorba despre temperaturi foarte ridicate. De altfel, ieri, Agenția Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de Cod galben, fenomenele vizate fiind: val de căldură, caniculă și disconfort termic ridicat, în perioada 24 și 25 iunie a.c. Astfel, potrivit celor de la ANM, valul de căldură va cuprinde toată țara, disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, și în Muntenia maximele termice urmând să se situeze, în general, între 33 și 37 de grade C. Totodată, în zonele montane și pe arii mai restrânse în restul țării, mai ales după-amiaza și seara, în zilele menționate vor mai fi perioade cu instabilitatea atmosferică, soldate cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Pe de altă parte, pentru prima dată în acest an, pentru astăzi și mâine au fost anunţate avertăzări de Cod portocaliu de căldură și disconfort termic accentuat, pentru Oltenia și cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și de Cod roșu, pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, unde se preconizează că se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei, acestea urmând să fie cuprinse între 39 și 41 de grade C, iar în nord-vest între 35 și 38 de grade. În acest context, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a reamintit agenţilor economici să respecte măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă: reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă; alternarea efortului dinamic cu cel static; alternarea perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor este nevoie și de asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb; a echipamentului individual de protecţie, dar și de asigurarea de duşuri, în funcție de activitatea prestată. ”În situaţia în care în judeţul Prahova se vor înregistra temperaturi de peste 37 grade C sau depăşirea pragului valoric al indicelui de confort termic (temperatură – umiditate), inspectorii de muncă vor monitoriza aplicarea de către angajatori a prevederilor legale. Angajatorii care nu pot asigura condiţiile prevăzute confom legislației în vigoare, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, trebuie să ia următoarele măsuri: reducerea duratei zilei de lucru; eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11.00 şi după ora 17.00; întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Măsurile se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme ridicate se vor lua următoarele măsuri: asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperaturi crescute; asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme ridicate”, au precizat reprezentanții ITM Prahova, subliniind faptul că nerespectarea prevederilor legale menționate se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei.