Vacanța „galben-albaștrilor” se apropie de final, noul antrenor principal al Petrolului, Nicolae Constantin, alături de ajutoarele sale- Vali Bădoi, Carmel Bărbulescu și Cătălin Grigore- urmând să conducă în această după-amiază primul antrenament în vederea pregătirii sezonului 2021-2022.

Fost jucător petrolist, fost antrenor secund al ”lupilor”, Nae va conduce primul antrenament pe „Ilie Oană”, de la ora 18.00, și va avea la dispoziție, astfel, ceva mai bine de o lună și jumătate pentru a pregăti debutul viitoarei ediții de campionat, stabilit pentru data de 31 iulie. Perioadă de timp în care, pe lângă antrenamentele specifice, se vor disputa și cel puțin cinci jocuri de verificare, printre adversare urmând să se afle Tricolorul Breaza, Concordia Chiajna, Gloria Buzău, dar și prim-divizionarele Viitorul Constanța și CS Mioveni, desigur, programul partidelor amicale urmând să fie definitivat ”din mers”.

Până acum, Petrolul a perfectat, după terminarea campionatului trecut al Ligii 2, trei transferuri, fiind aduși Marius Coman (atacant, ex Fotbal Comuna Recea), Darius Buia (mijlocaș, ex Viitorul Pandurii Târgu Jiu) și Eugeniu Cebotaru (mijlocaș, ex Academica Clinceni).

În schimb, capitolul ”despărțiri” este mult mai semnificativ, cuprinzându-i, până acum, pe Nir Lax, Amidu Salifu, Joeri Poelmans, Georgi Kitanov, Jhon Mondragon, Vasile Buhăescu, Valentin Balint, Sergiu Arnăutu (expirare împrumut de la Concordia Chiajna), Vlad Mitrea (expirare împrumut de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe), Romario Moise (expirare împrumut de la Astra), Pol Roige Rodriguez . Nu este clară nici situația lui Bărboianu și Manolache, astfel că, la capitolul ”lot de jucători”, mai este ceva de lucru.

Posibilă schimbare de cantonament

Petrolul avea ”orientările” făcute pentru stagiul centralizat de pregătire, la Săcele, acolo unde se antrenase și în iarnă, sub comanda lui Viorel Moldovan, deja numele echipei ploieștene de eșalon secund apărând ”în calcule” pentru amicalele altor echipe aflate în zona montană, în pregătiri.

Până la momentul stagiului centralizat, planurile pot suferi însă modificări importante, fiind în discuție acum renunțarea la stagiul de la Săcele și pregătirea unui cantonament ”pe plan local”, la Ploiești, unde sunt suficiente terenuri pentru antrenament la dispoziție și s-ar face și ceva… economie!

Departe de clarificări şi linişte

Petrolul nu are bugetul asigurat pentru sezonul viitor și, în acest moment, găsirea a aproximativ 1 milion de euro pentru a duce la un nivel acceptabil cheltuielile, care ”să se alăture” unei sponsorizări de 500.000 de euro, din partea partenerului finanțator din sezoanele trecute, este prima prioritate!

Posibilitatea unei asocieri cu Primăria Ploiești, care să se implice în sprijinul clubului, naște însă discuții și controverse de tot felul, săptămâna trecută fiind amânată licitația pentru mărcile ”Petrolul”, deținute de autoritatea locală, părțile fiind acum la capitolul ”schimb de adrese”, ca la șah, oficial, și … războaie pe rețele de socializare, adiacente planurilor fiecărei structuri.

”În ultima perioadă am asistat de pe margine la diverse negocieri ale unor oameni, din toate ariile, interesați de binele Petrolului. Atât de interesați încât nici până acum, cu câteva zile înainte de reunirea lotului, nu avem o imagine clară asupra viitorului clubului” – este părerea suporterilor, majoritatea nedorind implicarea politicului dar, nefiind de acord nici cu managementul slab, neperformant, făcut pe bani mulți, în ultimii ani.

Chiar pentru astăzi, Primăria a lansat o nouă invitație la discuții privind viitorul clubului, mărcile, parteneriatul, finanțarea etc. Pozițiile părților, însă, par a fi, deocamdată, destul de departe de un numitor comun!

Ploieşteanul Nini Popescurămâne… adversar

Nini Popescu, jucător care a evoluat stagiunea trecută la CSM Reșița, echipă care a retrogradat în Liga 3, a semnat cu Concordia Chiajna! După ce a evoluat în 16 meciuri în Liga 2, dintre care în opt a fost titular, și a marcat de două ori în tricoul Reșiței, fostul jucător de la Petrolul (a evoluat și pentru SC FC SA, și pentru ”52”), Unirea Slobozia, SCM Gloria Buzău, Campionii FC Argeș merge acum la Chiajna, echipă cu pretenții, înainte de începerea sezonului.