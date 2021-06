Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, consideră că discuţia legată de regionalizarea României este una pur teoretică, din care nu se va ieşi cu niciun rezultat atât timp cât în Constituţie regiunile nu sunt definite ca fiind unităţi administrativ-teritoriale, potrivit Agerpres.

Întrebat, ieri, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Alba Iulia, cum vede propunerea fostului prim-ministru şi primar al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, privind comasarea judeţelor în regiuni, deoarece acest lucru ar facilita, în opinia acestuia, atragerea de fonduri europene, Cseke Attila a afirmat că acum există o oportunitate care va crea „premisele unei absorbţii mai bune”, prin implicarea directă a Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR). „Un sistem de organizare administrativă nu este făcut pentru un an, pentru doi ani. Oriunde vă uitaţi în lume, chiar şi în zone apropiate sau mai îndepărtate, organizarea administrativă a unei ţări nu se modifică de pe un an pe altul. Asta nu înseamnă că organizarea administrativă din 1968 nu poate fi eficientizată. Dar, pe de o parte, avem această chestiune legată de Constituţia României şi până când nu avem în Constituţia României regiuni definite ca fiind unităţi administrativ-teritoriale, până atunci această discuţie legată de regionalizare este o discuţie pur teoretică. În care putem să intrăm, dar nu vom ieşi cu niciun rezultat deoarece Constituţia nu permite această regionalizare în România. În momentul în care vom avea o Constituţie cu regiuni prevăzute, se poate discuta despre cu totul altceva. Deci aici avem câteva bariere, dacă vreţi şi de nivel constituţional”, a opinat ministrul.

În ceea ce priveşte aspectul legat de absorbţia fondurilor europene, Cseke Attila a explicat că nu mai sunt făcute la nivel central Axele pe Programul Operaţional Regional (POR), ci de către ADR-uri.

„Există o oportunitate care de acum încolo va crea premisele unei absorbţii mai bune şi anume aceea că, de anul trecut, există o reglementare legală, (…) în mai a apărut un ordin de ministru în Monitorul Oficial prin care s-a reglementat definitiv această descentralizare a POR pentru următorul exerciţiu financiar european, care va fi, de acum încolo, în sarcina ADR-urilor. Deci, ADR-urile sunt cele care discută direct cu Comisia Europeană, încheie contractul de parteneriat şi fac Axele prioritare de finanţare pe POR, nu Ministerul Dezvoltării. Până acum, Ministerul Dezvoltării a făcut acest lucru”, a menţionat Cseke Attila.

Ministrul a subliniat că legat de afirmaţia primarului Emil Boc referitoare la faptul că doar judeţul Suceava îndeplineşte criteriile de populaţie şi că de aceea nu avem absorbţie, de acum înainte va fi altfel, fiind ADR-urile implicate.

Cseke Attila a susţinut că decizia va fi la nivel local, iar absorbţia va depinde în întregime de nivelul local, de cele şase judeţe dintr-o regiune de dezvoltare şi de cum pot ele să se înţeleagă.

„Discuţia aceasta din acest moment are alte valenţe, în sensul în care există posibilităţi de absorbţie la nivelul judeţelor, respectiv a ADR-urilor pentru viitorul exerciţiu financiar”, a mai spus ministrul. El a conchis că priorităţile unei regiuni de dezvoltare, priorităţile unui judeţ, priorităţile comunităţilor locale se stabilesc prin aceste discuţii între ADR-uri şi Comisia Europeană, nu de către Ministerul Dezvoltării.

Edilul din Cluj-Napoca a pledat recent pentru o comasare a judeţelor în regiuni, deoarece acest lucru ar facilita atragerea de fonduri europene şi ar distruge sistemul clientelar format din timpul regimului comunist.