Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că relaţia partidului său cu USR PLUS este singura formulă politică bună pentru România, deşi a trecut şi „prin momente grele”, fiind o relaţie care suferă permanent îmbunătăţiri, potrivit Agerpres. „Practic, eu am condus negocierile din partea PNL prima dată la alegerile locale, în special la Bucureşti, unde am reuşit să găsim o formulă prin care să câştigăm alegerile cu candidatura lui Nicuşor Dan, iar ulterior, după alegerile parlamentare, negocierile pentru formarea acestei coaliţii şi pentru învestirea acestui Guvern. Sigur că este o relaţie care suferă o permanentă îmbunătăţire. Întotdeauna într-o coaliţie se întâmplă aşa. Trebuie căutate forme de înţelegere, trebuie armonizate punctele de vedere care sunt diferite pe anumite teme, trebuie asigurată o coeziune a comunicării şi mai ales coeziunea în funcţionarea coaliţiei. Am avut momente grele prin care am trecut, dar asta este singura formulă politică posibilă de a asigura o guvernare bună pentru România, o guvernare care să asigure dezvoltarea României şi fructificarea oportunităţilor extraordinare pe care le are România în următorii ani”, a afirmat Ludovic Orban. Recent, fostul lider al PNL Timiş Nicolae Robu cerea viitoarei conduceri a Partidului Naţional Liberal, ca primă prioritate, „debarasarea de aliatul toxic USR”, întrucât „curentul neomarxist este străin de interesele României”, iar „exponenţii lui, ajunşi în diverse funcţii printr-o manipulare fără precedent a oamenilor de bună credinţă, sunt de o incompetenţă şi rea credinţă catastrofale”.