N. D.

Cu siguranță, nu este ploieștean care să nu fi auzit de celebra Uzină 1 Mai, fie şi numai dacă a văzut secțiile fabricii, din mersul mașinii, de pe podul de la Gara de Sud sau că a avut pe cineva din familie ori prieteni care au lucrat, ani buni, aici. Pe vremuri, aceasta a fost una dintre cele mai mari fabrici de utilaje petroliere din lume, însă, acum, despre acest simbol al industriei se vorbește la timpul trecut deoarece, pe etape, a fost demolată pentru a face loc unor mari magazine, unele dintre ele fiind deja construite, altele urmând. Pornind de la această tristă istorie care a însemnat ani buni de vechime în muncă pentru numeroase familii de prahoveni, pe data de 23 iunie a.c., KineDok powered by One World Romania organizează, la ora 18.30, la Filarmonica ”Paul Constantinescu” din Ploiești, evenimentul “Uzina 1 Mai Ploiești, în documentarele epocii”. Cu această ocazie, vor fi proiectate și discutate trei documentare din arhiva Sahia Vintage: Reportaj de la Steagul Roșu (Alexandru Sîrbu / 1956 / durata peliculei este de 19 minute), Uzina (Slavomir Popovici / 1963 / 18 minute), Iosif Lisowski (Eugen Popiță, Pantelie Tuțuleasa/ 1963/ 7 minute).

”Uzina ca loc al producției materiale și de organizare a muncii era un reper în viața locuitorilor. În același timp, uzina susținea o serie întreagă de echipamente civice, de la club, bibliotecă, dispensar, până la baze sportive sau ștranduri. Astfel, uzina și cartierul funcționau ca două piese ale aceluiași angrenaj ce împreună produceau orașul. Despre toate acestea vom vorbi cu ocazia acestui eveniment, după ce vom vedea împreună cele trei scurtmetraje ce povestesc despre Uzina 1 Mai din Ploiești și despre oamenii care au lucrat acolo, dar și despre cartierul Steagul Roșu din Brașov”, au anunțat organizatorii evenimentului menționat. Discuțiile vor fi moderate de către Claudius Dociu, președinte al Filialei Prahova a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, iar în calitate de vorbitori au fost invitați Victor Săvulescu, fost primar al Ploieștiului și inginer în cadrul Uzinei 1 Mai, Alex Axinte și Alin Tomozei, ambii implicați în proiecte de recuperare a istoriei locale și totodată urmași ai unor personaje din filmele ce vor fi prezentate. Accesul publicului va fi liber, în limita locurilor disponibile.

KineDok este un program unic în Europa prin amploarea sa, desfășurându-se concomitent în șase țări partenere: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Bulgaria şi România, unde este coordonat de către Asociația One World Romania, în parteneriat cu festivalul de film, fiecare dintre țările participante contribuind cu cele mai noi documentare, care rulează apoi în sute de spații din țările menționate. Inițiativa se face remarcată prin abordarea sa aparte, proiecțiile fiind sub formă de cineclub și desfășurându-se pe tot parcursul anului în spații cât mai accesibile.

Astfel, publicul are șansa să vadă o selecție deosebită de filme, care nu circulă în cinematografele obișnuite și la care altfel nu ar putea avea acces. Pe de altă parte, proiectul este gândit în așa fel încât se trece dincolo de experiența pasivă a sălii tradiționale de cinema, după proiecțiile de film fiind organizate dezbateri între public și diverși invitați. Iar prin acest intermediu publicul are ocazia astfel ca să se implice activ în discuții cu regizori, protagoniști și specialiști din diferite domenii, rămânând astfel conectat la actualitatea românească, precum și la evenimente curente de natură culturală, socială și politică din întreaga lume.

La Ploiești, organizatorii de la nivel local ai acestui eveniment sunt Filarmonica ”Paul Constantinescu”, Asociația ATOM Ploiești, UZPR, Ploiestii.ro, DADA Media Consulting, iar la nivel național – Asociația One World Romania, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.