În Prahova, peste 5.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a sunt înscriși pentru susținerea examenului

Evaluarea Națională 2021 pentru elevii de clasa a VIII-a începe astăzi, cu proba la Limba și literatura română, urmată, în 24 iunie, de examenul la Matematică. La nivel național, la Evaluarea Națională 2021 s-au înscris 131.177 de elevi, dintre cei 146.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a. Potrivit unei informații transmise ieri de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, 5.065 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județ sunt înscriși pentru susținerea examenului, conform situației centralizate de către Ministerul Educației. Pe 29 iunie (până la ora 14:00) va avea loc afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor, pe 29 iunie (între orele 16:00 – 19:00) – 30 iunie (între orele 8:00 – 12:00) vor putea fi depuse contestaţiile, în perioada 30 iunie – 4 iulie vor fi soluționate contestaţiile. Contestațiile pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun/transmit tot prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 4 iulie. Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială, programată în perioada 5 – 12 iulie, precedată de etapa de înscriere (28 iunie – 2 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfășurate în perioada 22-25 iunie 2021. Probele încep la ora 9:00, când candidații vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. La probele scrise ale examenului de Evaluare Națională 2021, în premieră candidații primesc subiectele sub formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare dacă este cazul. Timpul de redactare a subiectelor este de 120 de minute și se calculează după completarea casetei de identificare. Astfel, elevii vor avea 15 minute să își completeze datele și abia apoi începe să curgă cronometrul pentru cele 120 de minute, aceasta fiind o noutate la Evaluarea Națională. La examen,candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor poate folosi și creion negru. Probele sunt monitorizate audio-video, astfel că este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare, care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. De asemenea, se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen. Fiecare centru de examen va dispune de echipamente și materiale de protecție – dezinfectanți, măști etc. Comunicarea rezultatelor obținute la examen se face anonimizat, respectând Regulamentul general privind protecția datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia. La începutul lunii mai a.c., calendarul admiterii la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a a fost modificat printr-un ordin de ministru, iar potrivit acestor modificări, repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a opta va avea loc pe 24 iulie. Completarea fișelor de înscriere are loc în perioada 16-22 iulie, iar părinții trebuie să își anunțe intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, pentru a fi realizată o planificare. Media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial. Etapa specială a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2021) este programată în perioada 5 – 12 iulie, fiind precedată de etapa de înscriere (28 iunie – 2 iulie).