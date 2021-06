George Marin

Petrolul a început pregătirile. Conferința de presă organizată ieri la stadionul „Ilie Oană” a adus prea puțină lumină în ceea ce privește starea echipei pentru noul sezon al Ligii a II-a. Însă lucrurile se mișcă, activitatea nu stagnează, conducerea administrativă fiind cea mai ocupată în momentul de față. Și noua conducere tehnică și-a intrat în rol începând de aseară, la prima reuniune a lotului (încă incomplet), desfășurată după închiderea ediției ziarului nostru.

Noutăţi – multe în staff, puţine în lot

Petrolul are o nouă conducere tehnică. Se cunoștea acest lucru de ceva vreme. Ieri, în cadrul conferinței de presă amintite, formula care va conduce echipa a fost prezentată oficial, chiar dacă a fost prezent doar noul antrenor principal, Nicolae Constantin, un ex-căpitan al echipei Petrolul. Președintele clubului i-a numit și pe cei care îl vor ajuta pe Nae Constantin în tentativa izbândirii mult doritei promovări: Valentin Bădoi, antrenor secund, Carmel „Bebe” Bărbulescu, preparator fizic și Cătălin Grigore, antrenor pentru pregătirea portarilor.

Staff-ul administrativ s-a înnoit cu persoana unui alt fost fotbalist și căpitan al Petrolului, Claudiu Tudor, cel care va ocupa funcția de director sportiv.

Cât privește lotul de jucători, acesta a fost „remaniat într-o oarecare măsură”, după cum a afirmat președintele executiv în funcție, Costel Lazăr. „Sunt sigur că unele dintre noutățile lotului le cunoașteți, altele le veți cunoaște în următoarele zile” a mai precizat, ușor misterios, Costel Lazăr.

„Mi-ar fi mai ușor să îi numesc pe jucătorii care rămân dintre cei de anul trecut, dar ne-am întinde prea mult. Îi veți vedea diseară la reunire. Ne-am mai dori să aducem jucători pentru fiecare post, dar vrem să aducem jucători peste ceea ce avem noi în acest moment. Dacă găsim un portar, îl vom aduce. Pot spune că la apărători stăm bine. Poate finalizăm chiar astăzi (n.r. ieri, când jucătorul a şi semnat – vezi mai jos) tratativele cu un fundaș dreapta născut în 2003, după cum am decis să ocupăm acest post, ceea ce înseamnă renunțarea la Bărboianu. Mai căutăm unul sau doi mijlocași centrali, în funcție de cum sunt și juniorii noștri. Mai dorim un atacant, în condițiile în care Buhăescu ne-a anunțat că nu mai dorește să continue la noi. În plus, la fiecare antrenament, pe lângă lotul stabil, voi chema trei-patru juniori de-ai noștri pentru a le putea face adaptarea mai ușoară” a completat Nicolae Constantin.

Soluţiile clare privind finanţarea, încă se caută

Este cunoscut faptul că Veolia s-a retras din calitatea de asociat și partener finanțator, lucru pe care președintele Costel Lazăr îl regretă. Va rămâne cu calitatea de sponsor, dar încă nu este clar cu ce sumă va contribui la bugetul necesar în ediția viitoare de campionat. Costel Lazăr estimează că Veolia va participa cu a patra sau a cincea parte din bugetul asigurat în campionatul încheiat. „Mai aștept cinci sau șase sponsori. Avem deja discuții cu aceștia, dar dorim să ni se alăture și alte firme, pentru că noi plătim totul: chiria stadionului, utilități, chirie pentru birouri, tot, tot, tot!” a declarat președintele în funcție.

Despre colaborarea cu Consiliul Local, Costel Lazăr nu a dat prea multe amănunte, precizând doar că „înainte de a veni la această conferință de presă am ieșit de la ședința Consiliului Local, o ședința care a durat o oră. Discuțiile au fost foarte ample, în unele momente destul de aprige. Eu sper că vom găsi numitorul comun prin care toată lumea să contribuie la bunul mers al activității”.

Toată lumea pornește cu optimism

În ciuda a destule necunoscute, noii componenți ai conducerilor tehnice și administrative s-au arătat dispuși să pună osul la bătaie, cum se spune.

„Am venit cu mare încredere și sunt sigur că lucrurile vor fi așezate. Vom trage cu toții la aceeași căruță: Primărie, Consiliu Local, suporteri, echipă, staff. Și vom ajunge acolo unde ne dorim atât de mult. Este un început mai greu. Din fericire pentru mine, ca antrenor, am o arie de selecție foarte mare, mă bazez pe foarte mulți jucători. O mare parte sunt dintre cei de anul trecut. Ei știu deja ce înseamnă Petrolul” a spus Nae Constantin.

La rândul său, Claudiu Tudor a declarat: „Sunt foarte bucuros pentru această reîntoarcere. Cel mai important pentru mine este faptul că pot fi de folos și cu sufletul Sunt convins că prin venirea mea și a lui Nae – practic, suntem doi băieți crescuți aici – vom aduce plusul necesar pentru a atinge obiectivele”.

Mai hârșit prin ale fotbalului, președintele Costel Lazăr s-a arătat nu mai puțin optimist, dar mai cumpătat: „Sper să nu se mai repete ghinioanele din anul trecut. Sper că toată lumea a avut de învățat și sunt convins că, printr-o colaborare foarte strânsă între conducerea tehnică, cea administrativă și lotul de jucători, vom reuși să ne atingem obiectivul”.

Pregătirile încep acasă

La ora la care aceste rânduri merg către tipar, lotul petrolist, incluzând și noutățile ținute secret preț de câteva ceasuri, s-a reunit la stadionul „Ilie Oană”. Va urma un cantonament la Ploiești, renunțând la locația preconizată inițial, zona brașoveană, decizia aparținând antrenorului Nae Constantin. Motivul a fost nu neapărat financiar – după cum a precizat Costel Lazăr – ci logistic. Deoarece vor fi mai multe echipe la pregătire în acea zonă, acontarea terenurilor pentru antrenament și joc ar fi urmat un program strict și oarecum neregulat. Așa, cu trei baze de pregătire, Pleașa, Brazi și Strejnic, programul de pregătire al Petrolului poate fi mult mai flexibil.

A semnat Pârvulescu

Petrolul şi-a continuă campania de întărire a lotului de jucători în perspectiva viitorului sezon competițional, ieri ajungând la un acord cu tânărul fundaș dreapta Sergiu Pârvulescu.

În vârstă de doar 17 ani, născut la Brașov, Pârvulescu are, deja, experiența unui sezon competițional la nivelul eșalonului secund. Crescut la ACS Kids Tâmpa Brașov, grupare de care aparține și în prezent, noul echipier al „lupilor” a evoluat, în ediția 2020-2021 a Ligii 2, sub formă de împrumut la Gloria Buzău, bifând 26 de prezențe în sezonul regulat și alte șase pe parcursul fazei play-out, și, cu o singură excepție, a fost titular în toate aceste confruntări. În plus, în afara partidei cu „U” Cluj, în care a intrat pe teren imediat după pauză, și a meciului cu CSM Reșița, atunci când a fost înlocuit în minutul 72, Pârvulescu a fost integralist în celelalte întâlniri, o performanță deloc de neglijat pentru un jucător născut în 2003.

În același timp, Pârvulescu este un obișnuit al naționalelor de juniori, ultima dată fiind convocat la reprezentativa „Under 18”, acolo unde, recent, a fost coechipier cu un alt petrolist, fundașul central Adrian Nicolae, la un turneu desfășurat în Serbia.

De remarcat că acesta a susţinut probe de joc, câteva zile, şi la Gaz Metan Mediaş, nefiind însă “oprit” de Teja la echipa de prim-eşalon.