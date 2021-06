F. T.

În noaptea de joi spre vineri ( 17/18 iunie), în jurul orei 1.30, pe DN 1 B, în zona localităţii Bucov, poliţiştii Serviciului Rutier Prahova au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 19 ani, din Ploieşti. Nimic nou, până aici, numai că, după cum se precizează într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, „în urma testării cu aparatul Drugtest, dispozitivul a indicat un rezultat pozitiv, indicând prezența unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de <<conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe>>, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul Penal.

Reamintim că miercuri, 16 iunie a.c., pe DN 1, în localitatea Potigrafu, un alt tânăr, în vârstă de 21 de ani a fost prins conducând tot sub influenţa substanţelor psihoactive…

Doi tineri, depistaţi pozitiv la volan, în trei zile. Sunt mulţi, sunt puţini?

Este îngrijorător? Da!