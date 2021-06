Aristotel Bunescu

Pe biroul meu de lucru, alături de ceașca în care am stilouri, pixuri, o foarfecă, tub lipici și un coupe – papier, lângă Diploma de Onoare înrămată intitulată „Făuritor de Fapte Bune”, pe care am primit-o ca semn de apreciere și de mulțumire pentru generozitatea manifestată în transformarea unei comunități într-un loc mai bun, stă cuminte carnetul meu strălucitor în care consemnez, pentru eternitate, gânduri, proiecte și amintiri dragi. De aici iau eu subiecte când mai dau săpăliga pe ogorul presei românești. Aici am notat că trebuie să ajung la Festivalul Cultural Internațional Eminescu – Caragiale de la Biblioteca județeană ,,Nicolae Iorga” din Ploiești. Tot aici am notat, cu emoție neformală, cum am participat la mai multe evenimente dedicate Zilei Eroilor, din programul coordonat de domnul colonel (r) Marian Dulă, șeful Subfilialei Câmpina a Asociației Naționale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”.

Soarele bătea frumos, după mai multe zile de ploaie, când am ajuns la Monumentul Eroilor din Războiul de Întregire Națională. Lt. col. (r) Constantin Sorin Goșu și lt. col. Gheorghe Nedelcu au evocat elevilor de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati” istoricul Asociației Cultul Eroilor, semnificația Zilei Eroilor și descrierea monumentului.

După câteva momente a avut loc o secvență specială, am văzut așa ceva pentru prima dată în îndelungata mea viață. Copii care au înfipt în pământ, lângă monument, mai multe flori colorate din carton. Pe fiecare floare era scris numele unui erou din această comunitate prahoveană. Erau elevi la ciclul primar al Colegiului Național ,,Nicolae Grigorescu”.

Ca om care palpită pentru pictura românească, am mai avut ocazia să rememorez destinul lui Grigorescu la manifestarea din Cimitirul de Onoare. După depunerea de coroane de flori am fost la mormântul artistului.

Au mai trecut ceva zile și am jucat apoi rolul spectatorului cucerit de valurile muzicii la un concert susținut la Primăria Breaza de orchestra de coarde a Colegiului Național de Arte ,,Dinu Lipatti” din București.

Carnetul mai are câteva file libere pentru a doua jumătate a lunii cireșar.

Sunt pregătit sufletește, acum când evenimentele cu public au devenit mai numeroase, după luni foarte lungi de restricții.

Vă doresc și dumneavoastră, stimați cititori, să fiți sănătoși, alături de toți cei dragi ai dumneavoastră, să aveți timp și posibilitatea de a vedea că agenda evenimentelor din jurul nostru este din ce în ce mai bogată. Visez deja că o să vină și rândul meu să aflu ce scrie pe foile unde notați ce este mai frumos, mai emoționant, în localități prahovene, în toate zonele României.

Ploile se vor opri, vara va veni cu siguranţă, soarele va străluci, iar prin aer sper să nu mai circule niciodată știri alarmiste despre pericolul pandemic. Pe foarte curând!