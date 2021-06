V. Stoica

Cu toate că s-a recurs la diferite variante pentru a crește numărul angajaților din cadrul Ministerului de Interne, în special în cadrul Poliției Române, retragerile din activitate din ultimii ani și lipsa de personal existentă deja au condus la o creștere masivă a deficitului de angajați în cadrul inspectoratelor de poliție din întreaga țară. În Prahova, potrivit reprezentanților IPJ Prahova, deficitul de personal la nivelul poliției este, în prezent, de 21,62%! Adică, aproape un sfert din personalul necesar lipsește cu desăvârșire! Mai mult decât atât, condițiile în care sunt nevoiți să lucreze mulți dintre polițiști sunt departe de ceea ce ar trebui să existe într-un stat membru al UE.

Conform datelor furnizate de IPJ Prahova, 16 posturi de poliție funcționează în clădiri închiriate (pentru care se plătește lunar suma de 2.584 de lei), iar 57 de posturi de poliție prahovene nu sunt racordate la rețeaua de gaze naturale, 58 nu sunt racordate la canalizare și 35 de posturi de poliție au toaleta la exterior.

Instituția Avocatul Poporului a dat publicității, recent, o situație la nivel național privind lipsa de personal și condițiile de muncă ale polițiștilor români.

În raportul special, sunt date exemplu și posturi de poliție din Prahova: “sediile unor posturi de poliție se aflau într-un stadiu avansat de degradare, iar lipsa utilităților (apă curentă, toaletă) era la ordinea zilei în mediul rural (Postul de poliție Păulești, județul Prahova, Secția 11 de Poliție Rurală Drajna, județul Prahova, Secția nr. 13 Poliție Rurală Rucăr, județul Brașov)”, dar care au fost rezolvate parțial, în ultima perioadă. De asemenea, în raport se vorbește despre vestele anti-glonț și anti-înjunghiere care erau insuficiente (o singură vestă anti-înjunghiere la opt posturi de poliție – spre exemplu, Secția 11 de Poliție Rurală Drajna, județul Prahova) sau, în unele cazuri, lipseau cu desăvârșire (spre exemplu, la Postul de poliție Poiana Mărului, județul Brașov). În același raport se menționează, pe de altă parte, că “în anul 2018 s-au efectuat o serie de lucrări importante de reparaţii curente la clădirea în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorii Secţiei 11 de Poliţie Rurală Drajna (înlocuire ţiglă acoperiş, reparaţii finisaje şi zugrăveli interioare la pereţi şi tavane, înlocuire tâmplărie exterioară, reparaţii sobe teracotă etc.), astfel că starea construcţiei este bună pentru desfăşurarea activităţii. Singurul inconvenient constă în faptul că inexistenţa canalizării în localitate nu a permis amenajarea unui grup sanitar în interiorul clădirii, însă în viitorul apropiat, în funcţie de dezvoltarea urbanistică a zonei şi, implicit, a reţelelor edilitare de utilităţi (canalizare, gaze naturale), imobilul urma să fie racordat la aceste reţele şi să dispună atât de grup sanitar propriu, precum şi de centrală termică/instalaţie interioară de încălzire. Cu privire la Postul de Poliţie Păuleşti, județul Prahova, de la sfârşitul anului şi până în prezent, în baza demersurilor efectuate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova la administraţia publică locală (…), ni s-a adus la cunoștință că au fost efectuate lucrări pentru amenajarea unui punct sanitar în interiorul postului de poliţie, precum şi pentru renovarea şi igienizarea birourilor în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorii, la momentul primirii informațiilor, fiindu-ne comunicat faptul că, lucrările au fost finalizate. Postul de poliţie se află într-o stare bună, are gaze naturale în interiorul clădirii, încălzirea se realizează cu centrală termică proprie, tâmplărie exterioară din PVC, are apă curentă în interiorul clădirii”.