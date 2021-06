Florin Tănăsescu

Uneori, e bine să mai iei la mişto viaţa asta. Nu de alta, dar şi ea te plesneşte peste bot. Deci, care pe care! Să înţelegi că râsul e râs, plânsul e plâns, iar restul… Restul nu contează!

Aşadar, spre a fi om întreg la minte, e bine de ţinut minte: Nu te preface! Asumă-ţi lucrurile fireşti. Aşa, doar aşa, simţi că trăieşti. Făcând lucruri nebuneşti.

Nu pune la suflet nimic. Prejudecata omenească ţi-aruncă-n cale cu noroi? Şi ce dacă ?

Eu, de exemplu, am fost de dimineaţă cu o capră la raze. Evident, unii îşi vor pune foarte multe semne de întrebare. Va urma concluzia de rigoare: „Ăsta nu-i sănătos la cap!”.

Răspuns: Aveţi dreptate! Nu-s! Dar, decât „Să moară şi capra vecinului!”, mai bine o duc la consult.

Mai pe la amiază, am scos lupul din ţarcul de oi. Săracul, tăbărâseră căpiatele pe el! Era ca un mieluşel. Se îmblânzise, amărâtul. Chiar şi ciobanul plângea. Evident, am lăcrimat şi eu.

„Lup îmblânzit ? <<Aşa ceva nu există!>>”, vor exclama cei care l-au citit pe Marin Preda.

Răspuns: Aveţi dreptate, nu există ! Toate-s în capul meu. Iar logica e simplă: ” Iubeşte-ţi duşmanul!” (Acum aţi înţeles de ce plângea ciobanul?).

Apogeul normalităţii: Aseară am mers cu soarele la dentist.

Era trist. Râdea, dar nu era râsul lui. Se milogea de câte-un nor să-i acopere faţa.

„Soare cu dinţi înseamnă frig!”, zic câte unii.

Aiurea! Era un soare ştirb. Avea incisivi, n-avea molari să mestece/ înghită înjurăturile de genul „Soarli mă-tii!”

Dentistul l-a anesteziat, i-a sfredelit gingiile şi…

Şi până la următoarea programare, simt că trăiesc. Că viaţa, care ne driblează pe toţi, încă nu mă păcăleşte. Nu plec după fentă.

Iunie. Clar de lună. Dentistul mă sună. Soarele e ok. Are dinţi de lapte. Început de lume nouă.

Am zis că uneori e bine să iei la mişto viaţa asta. Nu, nu e bine! Nu trebuie „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte!”.

Trăiesc! Nimic din ce e nebunesc nu îmi este străin. Iubesc. Şi soarele, şi luna, şi mătrăguna şi…

Şi urăsc doar minciuna!

Mă cred nemuritor, deci mai sper, mai cred. În ce ?

În viaţa asta!

Şi într-al ei mister!