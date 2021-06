Nicoleta Dumitrescu

Cei care vor să devină studenți la Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești pot depune documentele pentru înscriere, fiind anunțat programul de desfășurare a concursului de admitere atât pentru studiile universitare de licență, cât și la master. Este al doilea an în care desfășurarea concursului de admitere în noul an universitar are loc în pandemie, motiv pentru care documentele necesare înscrierii pot fi depuse atât prin prezentarea fizică a candidaților, cât și prin intermediul on-line. Potrivit purtătorului de cuvânt al UPG Ploiești, conf. univ. dr. Mirela Dulgheru, și în noul an, pentru studiile universitare de licență, admiterea se va face pe bază de dosar, atât pentru locuri fără taxă, cât și plătite – taxa anuală fiind de 3.200 de lei, care se poate achita în patru rate. Fiecare dintre facultăți și-a făcut publică oferta educațională, existând și o serie de nouăți în ceea ce privește locurile care sunt scoase la concurs în mod distinct. Astfel, în afara locurilor fără taxă și cu taxă, a acelora stabilite special pentru cei de etnie romă și pentru absolvenții proveniți din licee situate în mediul rural, unele facultăți au locuri atât pentru cei proveniți din sistemul de protecție socială, cât și pentru românii de pretutindeni.

Potrivit programului stabilit pentru desfășurarea concursului de admitere la UPG Ploiești la studii universitare de licență, sesiunea de vară 2021, înscrierea candidaților a început astăzi și va continua până pe data de 19 iulie. Așa cum s-a anunțat, în vederea depunerii documentelor, programul de lucru față în față cu candidaţii este de luni până vineri, între orele 9.00 –15.00 (cu pauză între orele 12.00-12.30), în perioada 14.06.2021- 9.07.2021, la decanatele facultăților; de luni până vineri între orele 9.00 –15.00 (cu pauză între orele 12.00-12.30) și sâmbăta şi duminica și între orele 9.00 –13.00, în perioada 10.07.2021-24.07.2021, la punctele de înscriere din cadrul universității, dar și on-line 24/24 pentru înscrierea pe platforma de admitere, în perioada 14.06.2021-18.07.2021, și între orele 0.00-15.00, în data de 19.07.2021. Admiterea în anul universitar 2021-2022 se va face tot pe bază de dosar, dar la unele dintre facultăți candidații vor susține și un test. Astfel, susținerea probei de aptitudini pentru candidaţii la Facultatea de Litere şi Ştiinţe – domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, care va consta într-un interviu susținut prin intermediul platformei electronice, va avea loc în perioada 13-19 iulie, iar proba de competență lingvistică, pentru candidații înscriși la programul cu predare în limba engleză la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, constând într-un test pe platforma electronică, a fost programată pe data de 16 iulie. Afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi în aşteptare, va fi pe data de 20 iulie. ”Între 21 și 23 iulie 2021, va avea loc confirmarea locurilor ocupate de candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) la sediul UPG Ploiești, confirmare care se va face prin depunerea în original a diplomei de Bacalaureat sau a adeverinţei de promovare a examenului de Bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2021) de către toţi candidaţii admişi, depunerea opţiunii pentru o singură specializare de către candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) la mai multe specializări, încheierea contractelor de studii pentru candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă). Confirmarea locurilor ocupate de candidaţii admişi pe locurile cu taxă la sediul UPG Ploiești se face prin achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă (la unul sau mai multe domenii), on line pe platforma admiterii, direct la casieria UPG sau prin ordin de plată cu dovada plății, și încheierea contractelor de studii pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă”, a anunțat UPG Ploiești. Afişarea celui de-al doilea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi respinși va vea loc pe 23 iulie, confirmarea locurilor ocupate pe locuri fără taxă și cu taxă urmând să se facă pe data de 24 iulie, similar procedurii stabilite după anunțarea primului set de liste cu candidații admiși, lista actualizată cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă urmând să fie afișată la începutul lunii septembrie a.c. Pe de altă parte, reprezentanții UPG Ploiești au ținut să le transmită candidaților și o serie de informații care țin strict de documentele necesare înscrierii: ”Candidații din promoția curentă care nu au adverința de absolvire/diploma de Bacalaureat, în perioada 14.06.2021-9.07.2021 pot depune pe platforma admiterii / sau fizic la punctele de înscriere ale facultăților restul documentelor necesare pentru înscriere, urmând ca în perioda 10.07.2021-19.07.2021 să depună copia/ originalul adeverinței / diplomei. Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget care nu depun în original diploma de Bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de Bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2021) sunt excluşi de pe liste. Locurile rămase libere vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere de candidaţii înscrişi la specializarea respectivă care au bifat opţiunea fără taxă sau de candidaţii care au bifat opţiunea cu taxă şi fără taxă şi care au fost admişi pe locuri cu taxă, numai dacă şi-au achitat prima rată a taxei de studii şi au încheiat contractul de studii, urmând ca ulterior rata de studii să le fie restituită şi contractul de studii refăcut”.

Oferta educațională pentru studiile universitare

UPG Ploiești a făcut publică oferta educațională pentru noul an universitar atât pentru studiile universitare de licență, cât și pentru master, anunțând și câte locuri au fost scoase la concurs. Astfel, pentru studii universitare de licență, la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică sunt scoase la concurs, în total, 202 locuri fără taxă și 312 cu taxă, separat fiind disponibile alte două locuri pentru candidații de etnie romă, alte cinci locuri pentru cei proveniți din mediul rural, două locuri pentru cei proveniți din sistemul de protecție socială, dar și două locuri pentru românii de pretutindeni – ambele fără plata taxei de școlarizare, unul dintre viitorii studenți admiși la Inginerie Mecanică, specializarea Utilaje petroliere și chimie, urmând să beneficieze și de bursă. La această facultate, cele mai multe locuri – 51 fără taxă și 35cu taxă – sunt la Inginerie mecanică, specializarea Utilaje petroliere și petrochimie, învățământ cu frecvență. La Facultatea de Științe Economice, în total sunt anunțate 262 de locuri fără taxă și 404 cu taxă, separat fiind scoase la concurs și două locuri pentru cei de etnie romă și 5 locuri pentru absolvenții din licee situate în mediul rural. Cele mai multe locuri – 48 fără taxă și 26 cu taxă – sunt la Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, specializarea Informatică Economică. La Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, în total sunt 116 locuri fără taxă și 171 cu taxă, dar și două locuri pentru cei de etnie romă, patru pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, dar și două locuri pentru românii de pretutindeni- ambele fără plata taxei de școlarizare, unul dintre studenții admiși la Inginerie Mecanică, specializarea Prelucrarea Petrolului și Petrochimie având asigurată și bursa. La această facultate, cele mai multe locuri – 34 fără taxă și 36 cu taxă – sunt la Inginerie Chimică, specializarea Prelucrarea Petrolului și Petrochimie. La Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor sunt anunțate 124 de locuri fără taxă și 138 cu taxă, și distinct alte trei locuri pentru tineri de etnie romă, cinci locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, două locuri pentru cei proveniți din sistemul de protecție socială și trei locuri pentru românii de pretutindeni, în ultimul caz doi dintre candidații admiși în domeniul Mine, Petrol și Gaze urmând să aibă asigurată și bursa. La această facultate, cele mai multe locuri – 70 fără taxă și 24 cu taxă – sunt în domeniul Mine, Petrol și Gaze, specializarea Inginerie de petrol și gaze. La Facultatea de Litere și Științe, în total sunt scoase la concurs 205 locuri fără taxă și 326 cu taxă, iar separat sunt două locuri pentru cei de etnie romă, cinci locuri pentru absolvenți de licee din mediul rural și două locuri pentru absolvenții din sistemul de protecție socială. De asemenea, pentru românii de pretutindeni este prevăzut un loc distinct, fără plata studiilor și cu asigurarea bursei, la Limbă și Literatură, specializarea Limba și Literatura română- Limba și Literatura Engleză, domeniu și specializare unde sunt prevăzute de altfel, în noul an universitar, și cele mai multe locuri – 43 fără taxă și 104 cu taxă – ale acestei facultăți.

La studiile universitare de master, înscrierea candidaţilor este programată în perioada 13–19 iulie a.c. În vederea admiterii, pentru cei care vor opta pentru Facultatea de Științe Economice, de exemplu, candidații vor susține un test tip grilă pe platforma electronică sau un eseu transmis în format electronic, în cazul acelora care și-au ales Facultatea de Litere și Științe, pe 20 iulie fiind anunțată afișarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi în aşteptare. Pentru master, la Facultatea de Științe Economice sunt în total 70 de locuri fără taxă și 278 cu taxă, la Facultatea de Litere și Științe – 67 de locuri fără taxă și 233 cu taxă, la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie – 46 de locuri fără taxă și 151 cu taxă, la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor – 66 de locuri fără taxă și 231 fără taxă, iar Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică – 78 de locuri fără taxă și 169 cu taxă.