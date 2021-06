Porți deschise și la Micul Trianon de la Florești

N. Dumitrescu

Printre instituțiile de cultură de la nivel național care, astăzi, vor marca ”Noaptea Muzeelor”, se regăsesc și unele dintre muzeele prahovene, care vor putea fi vizitate gratuit, într-un anumit interval orar. Inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, ”Noaptea Muzeelor” este considerată o acțiune europeană de succes desfășurată la nivel internațional și aflată anul acesta la a 17-a ediție, în cadrul căreia muzee și instituții culturale din zeci de țări europene și nu numai își vor aprinde luminile și își vor deschide porțile pentru vizitatori. Iniţial, s-a anunțat că, anul acesta, evenimentul o să fie sărbătorit în toată Europa pe data de 3 iulie. Însă, din cauza pandemiei, unele dintre țări au stabilit date diferite de organizare, ținându-se cont atât de evoluția diferită a situației în fiecare stat în parte, cât și de măsurile de relaxare propuse pentru sectorul cultural. Este și motivul pentru care, anul acesta, în premieră, pentru România a fost propusă o dată diferită față de cea anunțată oficial, și anume 12 iunie. În țara noastră, evenimentul este organizat de către Rețeaua Națională a Muzeelor din România, membru al celei mai mari rețele pan-europene a muzeelor Network of European Museum Organisations (NEMO), iar după experiența inedită de anul trecut – când ediția a fost una exclusiv online, anul acesta, muzeele – fiind redeschise și funcționând cu respectarea legislației în vigoare privind prevenirea COVID-19 – vor primi publicul, astăzi, și după lăsarea serii. În Prahova, ”Noaptea Muzeelor” va fi marcată de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie și secțiile sale din județ, în timp ce la Muzeul de Artă din Ploiești se vor putea vizita două expoziții, una dintre acestea fiind compusă din lucrări ale participanților la un proiect dedicat copiilor cu deficiențe de vedere. Nu în ultimul rând, și Domeniul Cantacuzino din Florești își va deschide porțile pentru public, ocazie cu care vizitatorii vor putea afla, printre altele, și detalii despre proiectele de consolidare și restaurare a fațadelor exterioare ale Micului Trianon şi ale Turnului de apă, strategia de restaurare a parcului istoric, precum și viziunile privind dezvoltarea vechiului domeniu nobiliar.

”Noaptea Muzeelor” reprezintă un eveniment cultural în cadrul căruia muzeele și instituțiile culturale cooperează să rămână deschise până noaptea târziu pentru a se prezenta noilor potențiali clienți, vizitatorii având intrare gratuită. Lansată în 1999, în Franţa, sub titulatura „Primăvara muzeelor”, la iniţiativa Ministerului Culturii şi Comunicării din acest stat, acțiunea propune tuturor muzeelor participante deschiderea porţilor, gratuit, pentru toţi vizitatorii, în aceeaşi zi, la aceeaşi oră. În anul 2005, ora de deschiderea a muzeelor a fost deplasată spre seară, cu intenţia de a atrage, în număr cât mai mare, mai ales publicul tânăr. Astfel, proiectul s-a transformat în ”Noaptea muzeelor”, câştigând de la an la an prestigiu şi susţinere, în urmă cu opt ani manifestarea intrând sub înaltul patronaj al Consiliului Europei, iar de cinci ani aflându-se sub egida UNESCO. Anul trecut, însă, a fost un an de răscruce, care a impus, din cauza pandemiei, modificări inclusiv în desfășurarea activităților culturale, motiv pentru care acest eveniment nu s-a putut desfășura cu prezența fizică a publicului, ci în mediul virtual. În 2021, în România, deși data s-a decalat din primăvară către primele zile ale verii, respectiv pentru astăzi, 12 iunie, numeroase muzee și instituții de cultură, inclusiv din Prahova, încearcă o revenire la tradiție, chiar dacă sunt în continuare valabile regulile de distanțare socială și purtarea măștii de protecție în spațiile închise. Astfel, pentru a marca a 17-a ediție a acestui eveniment, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din județ au anunțat că, astăzi, oferă acces gratuit vizitatorilor începând cu ora 17.00, perioada de vizitare fiind însă limitată, astfel încât să se asigure accesul cât mai multor persoane. Concret, până la ora 22.00 – ultima intrare a vizitatorilor fiind fixată la ora 21.40- vor putea fi vizitate Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploiești, Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploiești, Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploiești, Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” Bucov, Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească, Muzeul „Conacul Bellu” și Muzeul „Foişorul Bellu” din Urlați, Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Bușteni, Muzeul „Casa Domnească” Brebu, Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din Filipeştii de Târg, iar până la ora 23.00 – ultima intrare urmând să fie la ora 22.40 – vor putea fi vizitate gratuit și Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie din Ploiești – unde la ora 20.00 va avea loc un recital instrumental susținut de elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” și Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte.

Și Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” din Ploiești invită publicul pentru a celebra această sărbătoare europeană, până la ora 22.00. Vizitarea va fi gratuită, dar accesul este limitat de faptul că se va permite prezenţa în grupuri de 20 de persoane, prilej cu care vor putea fi văzute două expoziții. Este vorba despre expoziția ”Femeia-artist”, ce include picturi din patrimoniul muzeului, semnate de femei-artist, și cea intitulată ”Arta tactilă”, ce reunește lucrări ale participanților la programul „Arta înțeleasă prin simțuri”, dedicat copiilor cu deficiențe de vedere.

Își deschide porțile și Domeniul Cantacuzino Florești

De la ora 19:00 la ora 21.30, și Domeniul Cantacuzino Florești își va deschide porțile pentru publicul larg. Potrivit programului făcut public, cu acest prilej vor fi prezentate și o serie de materiale realizate în cadrul proiectelor culturale și educaționale derulate deFundația Cantacuzino Florești și de partenerii acesteia. ”Vizitatorii vor avea ocazia să descopere aspecte interesante și valoroase despre domeniul cantacuzin și despre patrimoniul cultural și peisager pe care îl deține. Vor fi prezentate rezultatele Școlilor de Vară la Palat în Florești, detalii despre proiectele de consolidare și restaurare a fațadelor exterioare ale Micului Trianon şi ale Turnului de apă, strategia de restaurare a parcului istoric, viziunile de dezvoltare privind vechiul domeniu nobiliar, intențiile de amenajare a unor săli de expoziție și de conferințe, produsele realizate în cadrul atelierelor de creație derulate de Fundația Cantacuzino și multe altele. O parte din rezultatele și produsele ce urmează a fi prezentate au fost obținute în cadrul mai multor proiecte culturale, de cercetare și de intervenție co-finanțate de Administrația Fondului Cultural Național, Ordinul Arhitecților din România prin Timbrul de Arhitectură și Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor, unele fiind realizate și sub cupola unor programe naționale sau europene precum Școala de Vară ARCHÉ sau Rendez-vous aux Jardins”, au anunțat organizatorii evenimentului de la Florești, care au precizat că între orele 19:00 și 20:00 va avea loc și un tur ghidat atât pe domeniul Cantacuzino, cât și prin parcul istoric.