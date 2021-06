Ieri a fost ultima zi de școală pentru elevi, exceptându-i pe cei din învățământul profesional, postliceal și tehnic, care iau vacanţă pe 16 iulie a.c, potrivit Hotnews. Vacanța de vară 2021 durează astfel 11 săptămâni. După un an școlar atipic, cu o perioadă lungă de școală online mai ales pentru elevii de gimnaziu și liceu care nu au avut examene finale, Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că este „sigur” că toată lumea va veni la școală fizic pe 13 septembrie 2021. „Sigur că pe 13 septembrie, toată lumea va veni la şcoală cu prezenţă fizică”, a spus Cîmpeanu pe 9 iunie. Anul școlar viitor va avea un semestru întâi scurt, care se va termina odată cu vacanța de iarnă – pe 22 decembrie.

Iată structura anului școlar 2021-2022: cursurile încep pe 13 septembrie 2021 – vacanța de vară: 11 iunie 2022. Primul semestru are doar 14 săptămâni: 13 septembrie 2021-22 decembrie 2021 – vacanța de iarnă este și vacanța intersemestrială. Vacanța de iarnă: 22 decembrie 2021-9 ianuarie 2022.

Semestrul al doilea – 20 de săptămâni: 10 ianuarie 2022-14 aprilie. Vacanța de primăvară: 15 aprilie – 1 Mai. Cursurile de reiau pe 2 mai și durează până la vacanța de vară care începe sâmbătă 11 iunie.

În plus, există o vacanță pentru grădinițe și clasele primare în perioada 25-31 octombrie. „Școala altfel” se desfăşoară în perioada 8-14 aprilie 2022.

„Intervalul aferent programului «Școala altfel» nu va coincide cu perioada în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele)”, se precizează în ordinul de ministru. Tezele se susțin cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministerului Educației.

Ordinul de ministru face referire și la olimpiadele școlare – „etapele naționale ale olimpiadelor școlare se vor organiza, de regulă, în perioada dedicată programului „Școala altfel”, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare. Olimpiadele sunt suspendate în 2021.