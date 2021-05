FC Petrolul Ploiești – Aerostar Bacău 2-0 (0-0)

George Marin

Stadion: Ilie Oană. Fără spectatori.

Marcator: Buhăescu (59, 61).

FC Petrolul: N. Cebotari – Olaru (cpt.), Lică, Huja, Manolache – Constantinescu (78 Saim Tudor), Mondragon (73 Ekollo), S. Pană, Bratu (46 Vajushi) – Buhăescu (78 Balint), Arnăutu (73 Boțogan). Rezerve neutilizate: Marinache – Ad. Nicolae, Meijers, Bărboianu. Antrenor: Octavian Grigore.

Aerostar: L. Cebotari – Danale (69 Mureșan), Ardei, Chirilă, Alecsandru – Burlacu, Gavrilă (62 P. Popescu) – Ilie (87 Belciu), Zaharia, Oteliță (87 Tofan) – Vraciu (cpt). Rezerve neutilizate: Petrișor – Bobârnac, Bobaru. Antrenor: Mihai Ionescu.

Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila). Asistenți: Mihai Cantemir Constantin (Făgăraș), IonusErchian (Medgidia).Rezervă: Vasile Buzea (București).

Observatori: Dorinel Dincă (Călărași), George Mihalache (Buzău).

Jucătorul meciului: Buhăescu.

Pare că acest îndemn a fost insuflat jucătorilor înainte de primul fluier al arbitrului.Și a fost urmat „cu succes” până la pauză. Oricine ar fi fost într-o stare soporifică urmărind meciul s-ar fi trezit doar în două situații: Cebotari al lor, Lucian, portarul, a deturnat în corner șutul lui Buhăescu, minge primită dintr-o preluare greșită a lui Arnăutu (min. 15), apoi Oteliță a trimis un șut aproape de vinclul porții lui Cebotari al nostru, Nicolai (min.36). Dacăs-ar căuta scuze pentru vizita lui Moș Ene, s-ar găsi. Petrolul a avut destui absenți, suspendați, accidentați ori învoiți. Căpitanul Roigé a plecat în Spania din motive familiale reale și nu se știe încă dacă va mai prelungi contractul scadent.În schimb, au fost prezenți reprezentantul firmei finanțatoare (încă finanțatoare, după cum s-a anunțat acum câteva zile), Mădălin

Mihailovici, care i-a încurajat pe jucători înainte de primul fluier al arbitrului, și Vivi Răchită, care a petrecut pauza în fața tunelului prin care jucătorii pătrund în teren.Cât îi privește pe oaspeți, ei au plecat de la Bacău spre Ploiești în dimineața meciului, la primul cântat al cocoșului, ca să poată ajunge la timp la meci, folosind autocarul pentru că – spre deosebire de deplasările Petrolului – avionul lor nu avea ITP-ul făcut. Ca să nu mai spun că Aerostarul era deja retrogradată și că ultima victorie o produsese împotriva Petrolului, acel 1-4 de care plângem și acum, pentru că și un 1-0 în loc de 1-4 ne-ar fi dus în play-off. Cum să dea mai mult cei 22?



Poate Tavi Grigore le-a cerut mai mult la pauză, în cabină. Cert est că, preț de 10-12 minute, lucrurile s-au încins un pic. Ca și cum ar fi suflat cineva într-un foc de paie pe care vrea să îl aprindă. Două momente create de Vraciu ne-au strâns inima: minge pe care Zaharia nu a ajuns-o în fața lui Cebotari al nostru, urmată de o acțiune personală încheiată cu șut peste poartă, în două minute consecutive, 51 și 52. Pană a replicat cu șutul în diagonală, lovind bara (min. 54). El a fost un fel de toboșar al satului de pe vremuri, anunțând „dubla” lui Buhăescu, o realizare meritată de vârful care s-a luptat în fiecare meci pentru succesul echipei. Acțiunea pornită de Mondragon (pentru prima dată în atac, altfel excesiv de retras!) și continuată de Vajushi a fost finalizată cu gol de Buhăescu după o preluare și un șut din întoarcere (min. 59). Imediat, Arnăutu a beneficiat de o minge degajată de Olaru, minge pentru care s-au luptat Vajushi și Danale fără ca vreunul din ei să o poată stăpâni, și l-a deschis frontal pe Buhăescu care a avut o misiune simplă pentru un atacant experimentat în fața unui portar cam nehotărât (min. 61). Oaspeții au cerut ofsaid. Pare să fi fost. Dacă avem VAR acasă, de ce să nu îl folosim, că nu este modelul cu „vopsea” din aceea de care a vorbit Ioan Andone? Este chiar filmul făcut de FC Petrolul TV.

După 2-0, am mai tresărit la „încercarea” de autogol a lui Manolache urmată de șutul puțin peste vinclu trimis de Zaharia (min.62) și la „indirecta” de la șase metri a băcăuanilor, a cărei singură urmare a fost un contraatac purtat de Ekollo (min. 77) și finalizat cu un… ofsaid de tânărul Boțogan, totuși o prezență vie în minutele jucate. După care, revenindu-se pe teren la starea inițială și tocmai trecând 7 mai, am visat că Petrolul a jucat în finala de la Sevilla. De aceea îmi permit să îl parafrazez pe Cristian Țopescu, comentator al neuitatei finale: „Suntem finaliiiiști! Am câștigaaaaat…” Ce spunea Țopescu că am câștigat? Cupa? Pfui, noi am câștigat locul întâi în seria B a play-off-ului Ligii a doua! O grupă pe care unele site-uri de specialitate o numesc „a retrogradării”. Atunci… Ce somn ușor? Deșteptarea! Pare că tinerii deja au auzit chemarea și au încheiat cu o centrare trimisă de Boțogan, respinsă de apărarea adversă și reluată cu un șut violent puțin peste vinclul opus al porții, lovitură trimisă de Saim Tudor (min. 90+3).

Liga 2 – Play-Out – Meciurile Etapei 7, ultima a sezonului

SCM Gloria Buzău 0 – 3 CS Concordia Chiajna

FC Petrolul Ploieşti 2 – 0 CS Aerostar Bacău

AFC Unirea 04 Slobozia 1 – 0 CS Muncitoresc Reșița

Clasament

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. FC Petrolul Ploieşti 6 3 2 1 8-4 4 42

2. ACS V. Pandurii Tg. Jiu 6 3 0 3 15-14 1 41

3. SCM Gloria Buzău 6 2 3 1 9-7 2 35

4. CS Concordia Chiajna 6 3 1 2 8-6 2 34

5. AFC Unirea 04 Slobozia 6 2 4 0 8-5 3 29

6. CS Muncitoresc Reșița 6 2 1 3 8-7 1 26

7. CS Aerostar Bacău 6 0 1 5 4-17 -13 11