În replică, primarul Andrei Volosevici susţine că investiţia va fi terminată

N. Dumitrescu

În cadrul unei conferințe de presă organizate ieri de către Organizația Ploiești a PSD, la care au fost prezenți, alături de senatorul Radu Oprea, un actual și un fost membru în Consiliul Local Ploiești – George Botez, respectiv Marius Dinu, ambii social-democrați, s-au adus acuzații grave la adresa conducerii municipalității ploieștene care, potrivit acestora, poartă vina nerealizării unei investiții pe care o așteptau în mod special bolnavii diagnosticați cu cea mai cumplită boală – cancerul. Astfel, potrivit lui Marius Dinu, ”Ploieștiul a pierdut finanțarea pentru laboratorul de radioterapie de la Spitalul Municipal Ploiești, mai exact finanțarea de la Banca Mondială pentru acceleratorul de particule care ar fi trebuit să intre în dotarea viitorului centru de radioterapie oncologică”. Declarația acestuia a fost făcută atât în calitate de fost consilier ploieștean, cât și în calitate de fost coordonator al punerii în practică al acestui proiect, tema acestei investiții făcând obiectul conferinței de presă menționate după ce actualul consilier PSD George Botez a primit recent, în scris, un răspuns pe această temă, răspuns din care reiese, potrivit acestuia, ”că s-a pierdut finanțarea, situație de care sunt stupefiați și alți colegi consilieri de la alte partide”. Iar întrucât, până ieri, aleșii locali ploieșteni nu au fost informați de către municipalitate ce șanse mai sunt ca Spitalul Municipal Ploiești să aibă o asemenea investiție, dar mai ales în ce stadiu se află lucrările, în condițiile în care termenul limită de finalizare a fost sfârșitul lunii martie 2021, George Botez a anunțat că va face o intervenție pe această temă și în cadrul ședinței Consiliului Local Ploiești programată astăzi, în condițiile în care realizarea unui centru de radioterapie oncologică la Ploiești este esențială pentru bolnavii de cancer, care sunt nevoiți să se trateze la centre din București și Brașov.

”Este un lucru grav ce se întâmplă în momentul de față la nivelul orașului. Ploieștiul a pierdut finanţarea prin Banca Mondială pentru acceleratorul de particule care ar fi trebuit să intre în dotarea viitorului centru de radioterapie oncologică. Este o adevărată pierdere, având în vedere că, în anul 2018, în Consiliul Local Ploiești s-a aprobat forma finală a acestui proiect, fiind semnat în acest sens și un parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, care a alocat fonduri. Așa cum se stabilise, Primăria Ploiești se angajase, cu sprijin financiar de la Consiliul Județean, să realizeze buncărul (n.n. – clădirea unde urma să fie adusă aparatura), iar Ministerul Sănătății urma să ofere dotarea, cu finanțare de la Banca Mondială, dotare însemnând aparatura nceseară în valoare de 2, 5 milioane de euro. Este adevărat, Primăria Ploiești a întârziat, din anumite motive administrative, demararea acestei investiții, însă la finalul mandatului în care eu am fost consilier local, acest proiect avea alocate toate sumele necesare, în condițiile în care buncărul trebuia să fie finalizat până la 31 decembrie 2020. Acesta era un proiect de suflet al meu, când senatorul Radu Oprea era ministru, și s-a reușit ca Prahova să fie inclusă pe lista județelor beneficiare de finanțare de la Banca Mondială”, a declarat Marius Dinu. Consilierul local George Botez a precizat că, potrivit răspunsurilor primite pe tema acestei investiții, inițial, buncărul avea ca termen de finalizare sfârșitul anului trecut, dar din cauza unor probleme și, venind și pandemia, aceste termen a fost prelungit până la data de 31 martie 2021. ”Îmi exercit acum al treilea mandat de consilier local ploieștean. Până să solicit aceste clarificări, nu am aflat că existau anumite termene pentru finalizarea investiției. În Consiliul Local Ploiești s-a pus doar problema de finanțare. La nivelul Executivului n-am văzut că s-ar fi constituit vreo comisie care să constate cine se face vinovat de pierderea acestei finanțări. Iar asta se întâmplă pentru că suntem campioni mondiali la pierderea de fonduri. Primăria Ploiești nu știe să acceseze fonduri, dar nici nu se pricepe să urmărească întregul traseu al banilor, pentru a pune proiectele în practică”, a menționat acesta, subliniind faptul că, inclusiv în ședința Consiliului Local Ploiești de astăzi, va cere clarificări pe tema acestei investiții. ”Pentru că nu au existat informări în consiliu despre această investiție, doar generalități, voi dori să aflu și care este stadiul fizic al lucrărilor. Să vedem și care este strategia pe viitor a Primăriei Ploiești în legătură cu această investiție. Pentru că s-a pierdut finanțarea de la Banca Mondială, va avea primăria bani inclusiv pentru dotarea cu aparatură? A fost vorba despre un proiect pentru ploieșteni și pentru prahoveni, dar, iată, unii și-au bătut joc de acest proiect. Am discutat și cu alți colegi consilieri de la alte partide, toți sunt stupefiați de pierderea finanțării pentru acest proiect”, a mai adăugat George Botez. Susținându-și colegii de partid în legătură cu declarațiile făcute, senatorul Radu Oprea a ținut să menționeze: ”Din punctul meu de vedere, în Ploiești nu se întâmplă nimic. Deși PNL are majoritatea în Consiliul Local, Executivul încearcă să plaseze vina pe Legislativ. În cazul pierderii finanțării de la Banca Mondială, primăria ar trebui să-și asume eșecul”.

Față de acuzațiile aduse de PSD la adresa Primăriei Ploiești pe tema pierderii finanțării de la Banca Mondială, ieri, am cerut un punct de vedere oficial și din partea Primăriei Ploiești.

La câteva ore după conferință de presă organizată de social-democrați, primarul Andrei Volosevici și cei doi viceprimari au organizat, la rândul lor, o întâlnire cu presa locală. Astfel, primarul a declarat: „Este jenant să vii cu această chestiune în momentul de față, când, timp de trei ani, s -au asigurat pentru această investiţie doar 3 milioane de lei, având pretenția ca noul executiv să termine lucrarea și să aloce 7 milioane de lei doar în 6 luni! Adevăratul vinovat pentru situația nefinanţării acestei investiţii este fostul viceprimar Cristian Ganea, reprezentant al PSD, care, în 2019, a transmis Consiliului Judeţean Prahova că nu are nevoie de 4 milioane de lei. Eu am candidat la Primărie ca să fac administrație, nu politică. Îi asigur pe ploieşteni că acest obiectiv va fi terminat. Vom încerca să găsim orice sursă de finanțare pentru finalizarea și dotarea acestui laborator”.

* * *

De menționat că lucrările la clădirea – buncăr în care trebuia să fie amenajat laboratorul de radioterapie cu energii înalte din cadrul Spitalului Municipal Ploiești – un obiectiv care s-a aflat în stadiul de proiect mai bine de un deceniu – au demarat anul trecut. Centrul de Radioterapie de pe strada Ana Ipătescu era prevăzut, potrivit documentației, să funcționeze într-o clădire cu parter și un etaj, realizată pe un teren aflat vizavi de una dintre clădirile Secției de Oncologie a Spitalului Schuller. Investiția viza construcția unui imobil format din două buncăre de radioterapie cu cameră de comandă și spații anexe, un buncăr pentru brahiterapie cu cameră de comandă și spații anexe, un computer tomograf simulator cu cameră de comandă, cabinete pentru medici și saloane destinate spitalizării de zi, dar și alte amenajări pentru pacienți și aparținători, inclusiv și pentru personalul medical.