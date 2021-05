*De la 1 Iunie, nunţi, botezuri, mese festive în exterior – cu maximum 70 de persoane; în interior – maximum 50 de persoane

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat mai multe etape de relaxare în ceea ce priveşte măsurile impuse de pandemia de COVID-19, arătând că începând din 15 mai se elimină obligativitatea purtării măştii de protecţie în exterior, cu câteva excepţii, respectiv pieţele, târgurile şi staţiile de transport public, potrivit Agerpres.”Prima etapă de relaxare va avea loc chiar acum, în 15 mai, deci în weekendul care urmează deja vom avea câteva măsuri de relaxare funcţionale. Următoarea etapă este 1Iunie, pe urmă 1 iulie, pe urmă 1 august. Aşadar, din 15 mai se elimină portul măştii în exterior, cu câteva excepţii, desigur. Rămân excepţiile din exterior unde trebuie să purtăm în continuare masca, cum ar fi pieţele, târgurile sau staţiile de transport public, fiindcă în mijloacele de transport public masca va rămâne obligatorie, cum va rămâne masca obligatorie în spaţiile din interior. Prima măsură – în aer liber se renunţă la această mască”, a spus şeful statului într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.

De asemenea, el a precizat că tot din 15 mai se elimină restricţiile de circulaţie noaptea şi asupra programului agenţilor comerciali.”Magazinele vor reveni la programul normal pe care l-au avut”, a indicat Iohannis.Preşedintele Iohannis a arătat că din acest weekend vor fi posibile activităţile sportive cu 25% spectatori.”În interior vom avea, de asemenea, câteva relaxări care încep majoritatea din 1 Iunie, când va creşte capacitatea de cazare, va creşte capacitatea de servire în restaurante şi aşa mai departe. Sunt foarte multe măsuri, ele vor fi prelucrate de Comitetul Naţional şi vor fi toate aduse la cunoştinţa publicului”, a mai spus şeful statului, precizând că Guvernul a adoptat o hotărâre cu privire la aceste măsuri.Preşedintele Iohannis a avut o şedinţă de lucru cu premierul Florin Cîţu, mai mulţi membri ai Guvernului, cu şeful DSU, Raed Arafat, şi directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, Adriana Pistol.

De la 1 Iunie, nunţi, botezuri, mese festive în exterior – cu maximum 70 de persoane; în interior – maximum 50 de persoane

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, în acelaşi cadru, că , de la 1 Iunie, nunţile, botezurile, mesele festive vor putea fi organizate în exterior cu maximum 70 de persoane, iar în interior – cu cel mult 50 de persoane. El a precizat că în ceea ce priveşte sălile de sport, numărul de participanţi este restricţionat, însă a subliniat că dacă organizatorul sau managerul acesteia garantează de asemenea că toate persoanele care intră sunt vaccinate, numărul de participanţi poate să crească. „Aceste măsuri sunt gândite, pe de-o parte, să ne protejeze, pe de altă parte, să ne reluăm cât de mult viaţa normală şi încurajează vaccinarea”, a mai spus Iohannis.

*” Este foarte probabil ca anul şcolar să se încheie cu toţi elevii în şcoală”

De asemenea, în aceeaşi declaraţie, reşedintele Klaus Iohannis a subliniat că este foarte probabil ca anul şcolar „să se încheie cu toţi elevii în şcoală”.”Noi păstrăm în continuare normele care ţin de rata de incidenţă. Deci avem în continuare scenariul verde, galben, roşu, aceste lucruri se aplică ca şi până acum. Este previzibil ca în următoarele săptămâni majoritatea localităţilor să intre în scenariul verde şi, în acest fel, majoritatea elevilor se vor întoarce fizic în şcoli. În privinţa şcolilor se aplică normele de până acum, însă relaxările care sunt valabile sunt valabile pentru toată lumea. Este foarte probabil ca anul şcolar să se încheie cu toţi elevii în şcoală şi este foarte de dorit ca anul şcolar să se încheie cu majoritatea românilor vaccinaţi”, a spus şeful statului, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.

El a făcut un nou apel ca românii să meargă să se vaccineze anti-COVID-19.

* Ţintele de vaccinare propuse de autorităţi :5 milioane de persoane să fie imunizate la 1 Iunie, 6 milioane – la 1 iulie, 7 milioane – la 1 august

Preşedintele Klaus Iohannis a mai anunţat că în şedinţa de lucru cu premierul Florin Cîţu, membri ai Guvernului, şefi de instituţii şi experţi s-au stabilit ţinte de vaccinare anti-COVID-19, respectiv 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie, 6 milioane – până la 1 iulie şi 7 milioane – până la 1 august şi a fost pregătit un calendar cu măsuri de relaxare.

„Am parcurs deja un drum lung, însă este nevoie de mai mult, este nevoie de mult mai mult. Dacă vrem să ieşim din pandemie, trebuie să ne vaccinăm, nu este altă cale de a finaliza această pandemie cu succes. Pentru asta, în şedinţa de astăzi am stabilit nişte ţinte de vaccinare. Aş spicui doar dintr-un tabel. Ne propunem ca la 1 iunie să avem 5 milioane de persoane vaccinate, la 1 iulie – 6 milioane, la 1 august – 7 milioane de persoane vaccinate. O să vă întrebaţi de ce aceste date. Am pregătit un calendar cu măsuri de relaxare şi am dori să avem un calendar care cuprinde întreaga perioadă de vară. Aşadar, ne pregătim de relaxare, însă trebuie să fie o relaxare precaută. Noi vrem să scăpăm de pandemie, nu vrem să ne relaxăm în iunie ca să revenim cu restricţii în august. Vrem să avem un calendar care ne permite să reluăm multe activităţi, dar care nu ne expun pericolului revenirii pandemiei în forţă. Aşadar, vom avea o relaxare pas cu pas. Am elaborat calendarul care cuprinde aceşti paşi, până pe 1 septembrie, urmând ca, la sfârşitul verii, să avem o reevaluare pentru a stabili măsurile pentru toamnă”, a spus Iohannis în declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni. Acesta a subliniat că aceste relaxări sunt condiţionate de doi factori extrem de importanţi, respectiv evoluţia pandemiei, măsurată prin rata de incidenţă, şi gradul de vaccinare. „Dacă vrem mai multă relaxare, trebuie să respectăm măsurile care rămân în vigoare şi trebuie să ne vaccinăm – aşa de simplu este!”, a mai spus Iohannis. Şeful statului a dat exemple de măsuri de relaxare, arătând că acestea vor fi în detaliu enunţate de Comitetul Naţional, iar Guvernul va adopta hotărârea cu aceste relaxări. În acest context, a anunţat că din 15 mai se elimină obligativitatea purtării măştii de protecţie în exterior, cu câteva excepţii, respectiv pieţele, târgurile şi staţiile de transport public, dar şi restricţiile de circulaţie noaptea şi cele asupra programului agenţilor comerciali. De asemenea, activităţile sportive în aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupate. De asemenea, a precizat că de la 1 iunie, nunţile, botezurile, mesele festive vor putea fi organizate în exterior cu maximum 70 de persoane, iar în interior – cu cel mult 50 de persoane, iar dacă organizatorul garantează că toate persoanele care participă sunt vaccinate, se renunţă la restricţionarea numărului de participanţi. Similar, el a indicat că această măsură se aplică şi în ceea ce priveşte sălile de sport. Pandemia, potrivit preşedintelui, „s-a redus un pic” şi a vorbit de România post-pandemie. „Parcă putem să respirăm un pic mai uşuraţi, dar în acelaşi timp, dragi români, trebuie să ne fie foarte clar că suntem deja în plină pregătire pentru România post pandemică. Pandemia nu se va termina mâine, nu se va termina nici pe 1 septembrie, dar, dacă ne vaccinăm cu toţii, totuşi pandemia se va reduce şi, în final, se va termina. Dar noi vrem să fim pregătiţi, noi nu dorim, eu nu îmi doresc ca România post-pandemie să fie identică cu România dinainte, dinaintea pandemiei. Am învăţat mult. Am suferit mult. Avem şansa să facem România mai bună. România post-pandemie trebuie să fie România în care implementăm reformele, în care avem o dezvoltare susţinută, o Românie în care avem investiţii, în care facem sistemul sanitar mai bun, în care facem şcolile mai sigure, în care se creează locuri de muncă, economia creşte şi, cred că putem să spunem şi acest lucru, România post-pandemică este România în care şi salariile cresc şi în care viaţa românilor devine mai bună”, a susţinut Iohannis.El a reiterat că medicii şi personalul medical sunt eroii care au făcut posibilă gestionarea pandemiei.”Peste un an de zile a durat până acum pandemia. A fost multă, prea multă suferinţă în România şi îmi pare rău pentru toţi cei care au suferit de pe urma acestei boli, însă trebuie să ne amintim şi de cei care au făcut posibilă gestionarea acestei pandemii, de medici, de personalul medical. Ei au fost eroii noştri şi lor le datorăm mulţumiri, mulţumiri, mulţumiri”, a evidenţiat Klaus Iohannis.

În ultimele săptămâni, a adăugat preşedintele, există o evoluţie încurajatoare, în contextul în care numărul de îmbolnăviri a scăzut, la fel şi cel al pacienţilor de la ATI şi al deceselor cauzate de COVID-19, iar campania de vaccinare „a prins viteză”, în fiecare zi peste 100.000 de persoane fiind vaccinate.