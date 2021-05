N. Dumitrescu

Potrivit datelor oficiale, Prahova se regăsește pe primele locuri, la nivel național, în ceea ce privește procentul populației vaccinate anti-Covid cu cel puțin o doză. Astfel, conform datelor publicate pe pagina oficială de facebook a Platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea împotriva Covid-19, la acest capitol, județul nostru este situat pe locul 11, datele fiind valabile pentru data de 4 mai 2021, ora 18.00. Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că, la nivelul județului, ieri, la ora 11.00, erau mii de locuri disponibile pentru administrarea vaccinului – peste 8000 – în unele dintre centre pe lista de așteptare fiind… zero persoane!

În ceea ce privește situația județelor în funcție de procentul populației vaccinate cu cel puțin o doză, conform datelor valabile la începutul acestei săptămâni, respectiv la data de 4 mai, ora 18.00, Prahova se afla pe locul 11, cu 17,6%. Pe primul loc s-a aflat Capitala, cu 31,2%, urmată de județele Cluj 28 %, Timiș 22,5, Brașov 22%, Sibiu 21,8 % , Constanța 21,4%, Alba 19,5%, Ilfov 18,7%, Mureș 17,7%, Sălaj 17,6%.

De altfel, potrivit informațiilor transmise ieri de către Direcția de Sănătate Publică Prahova, prin intermediul Instituției Prefectului Prahova, până în prezent, în județul nostru au ajuns 211.919 doze de vaccin anti SARS-CoV-2, dintre care 165.999 doze Pfizer/BioNTech, 24.920 produse de compania Moderna, 24.200 de doze AstraZeneca, dar și 800 de doze Johnson & Johnson. Dintre acestea, până ieri la ora 13.00 au fost administrate 198.810 de doze, cu mențiunea că 73.688 de persoane au fost imunizate, în județul nostru, și cu cea de-a doua doză de vaccin. Stocul disponibil, ieri, era de 16.917 doze vaccin. De la debutul vaccinării și până în prezent, în Prahova au fost înregistrate 192 doze „pierdute“ din diferite cauze și 39 de reacții adverse post imunizare.

La unele centre, zero înscriși pe listele de așteptare!

În Prahova, în momentul de față sunt deschise 30 de centre de vaccinare, cu precizarea că, din data de 4 mai, în campania de administrare a serului anti Covid-19 s-au alăturat și medicii de familie, prin cabinetele proprii. Trebuie menționat însă faptul că s-a redus vizibil numărul persoanelor aflate în așteptare pentru administrarea vaccinului, destule fiind și locurile disponibile în vederea administrării serului anti Covid-19.

Astfel, ieri, la ora 11.00, potrivit datelor oferite prin intermediul Hărții interactive a centrelor de vaccinare, în Prahova erau disponibile 8.301 locuri (din care pentru administrarea vaccinului Pfizer 3.288 de locuri, Moderna 2.278 de locuri, Astra Zeneca 2.735 de locuri), iar două ore mai târziu, la ora 13.00, erau disponibile 8.193 de locuri (Pfizer 3.193 de locuri, Moderna 2.265 de locuri, Astra Zeneca 2.735 de locuri). În ceea ce privește listele de așteptare, ieri la ora 11.00 erau înregistrate 1.214 de persoane – din care pentru administrarea vaccinului Pfizer 1.086 de persoane, Moderna 128 de persoane, iar pentru Astra Zeneca nicio persoană – două ore mai târziu, la ora 13.00, pe lista de așteptare fiind trecute 1.223 de persoane, dintre care 1.100 de persoane pentru administrarea serului Pfizer, pentru Moderna 123 de persoane, iar pentru Astra Zeneca zero persoane. De altfel, zero persoane figurau ieri, până în ora prânzului, și pe lista de așteptare a unora dintre centrele de vaccinare din județ. Astfel, la ora 11.00, la Păulești, la centrul amenajat în Sala multifuncțională din localitate, unde se administrează serul Moderna, erau 620 de locuri disponibile și zero persoane pe lista de așteptare; Brazi – la centrul amenajat la Sala de sport din satul Brazii de Jos, unde se administrează vaccinul de la Pfizer, erau șase locuri disponibile și nicio persoană pe lista de așteptare; Berceni – la centrul amenajat la Căminul Cultural, unde se administrează serul de la Pfizer, erau 35 de locuri disponibile și zero persoane pe lista de așteptare; Măneciu – la centrul de vaccinare de la Sala multifuncțională a Școlii Gimnaziale din Măneciu Pământeni erau 197 de locuri disponibile și zero înscriși pe lista de așteptare; la Mizil, la centrul amenajat la sala de sport, unde se administerază vaccin Moderna, la aceeași oră, 11.00, erau disponibile 443 de locuri, nicio persoană pe lista de așteptare; la Sinaia, la centrul de la Școala Gimnazială ”George Enescu”, unde se administrează și serul de la Moderna, erau 495 de locuri disponibile și zero persoane pe lista de așteptare. De altfel, potrivit unor date făcute publice de către Primăria Sinaia, în perioada 15 februarie-30 aprilie 2021, în Centrul de vaccinare amenajat în acest oraș de către autoritățile locale s-au prezentat 6.835 de persoane. S-a menționat faptul că fluxul Pfizer de vaccinare a crescut de la 72 persoane/zi la 96 persoane/zi, iar în în ceea ce privește fluxul Moderna, capacitatea de vaccinare este de 96 persoane/zi, în prezent, capacitatea totală de vaccinare a centrului, cu cele două tipuri de ser, fiind de 192 persoane/zi. La acest centru se va continua și cu administrarea celei de-a doua doze cu serul Astra Zeneca pentru sinăieni și persoanele din zone limitrofe, iar persoanele din alte localități vor fi redirecționate către centrele din imediata apropiere. Mențiunea a fost făcută întrucât, la solicitarea administrației locale, care a amenajat centrul, dată fiind reticența în privința administrării acestui tip de ser, de luna trecută vaccinul de la Astra Zeneca a fost înlocuit cu cel de la Moderna.