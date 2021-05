O singură victorie au obținut echipele petroliste de juniori în cele trei jocuri disputate în Liga Elitelor, dar, acea victorie a fost exact cea mai importantă din punct de vedere al ierarhiei. Astfel, FC Petrolul „U16” a câștigat, în deplasare, cu CSM Focșani 2007 (scor 3-0) și s-a apropiat de calificarea în faza următoare a competiției! În schimb grupările „U19” și „U17” au cedat întâlnirile cu ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe (2-3, respectiv 1-3) și se află în zona ”medie” a clasamentului, pregătindu-se, deja, de vacanță.

Cu patru victorii și un egal, în cele cinci partide disputate până acum, echipa „U16” se află la doar un pas de accederea în faza eliminatorie a întrecerii de elită rezervată juniorilor născuți în 2005 și mai mici. Elevii lui Laurențiu Tureac au câștigat fără emoții pe terenul lui CSM Focșani 2007, scor 3-0 (2-0), golurile fiind marcate de către Alexandru Petre (20), Alex Mitran (45) și Mihnea Rădulescu (65). „11”-le de start al petroliștilor a fost alcătuit din Andrei Jercălău – Andrei Giamanu, Tudor Catargiu, Vlad Balea, Sebastian Alexandrescu, Mario Ioniță, Alexandru Petre, Eduard Nicolae, Mihai Tertea, Albert Dima și Mihnea Rădulescu, pe lista rezervelor figurând Mihnea Stancu, Leonard Preda, Augustin Giamanu, Alexandru Mitran, Damian Ioniță, Denis Mihăilă și Denis Ardeleanu. Sâmbătă, de la ora 16.00, în ultima etapă a Seriei 2, formația ploieșteană va primi vizita lui ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe, în fapt finala grupei, un rezultat pozitiv urmând să-i ducă pe micii petroliști în turul următor al Ligii Elitelor „U16”.

În schimb, echipele „U19” și „U17” au pierdut meciurile disputate, la Sf. Gheorghe, cu Sepsi OSK. La „U19” a fost 3-2 (2-0) pentru gazde, după un joc în care petroliștii au reușit să revină de la 0-2, dar au primit golul decisiv pe final. Pentru formația lui Marius Manolache au punctat Vrăjitoarea (53) și Nicholas Stănescu (57), tehnicianul „galben-albaștrilor” apelând la următorii jucători: A. Stănescu – I. Duță (46 D. Stoica), A. Nicolae, O. Mănescu (46 A. Șerban), A. Popa, Cr. Licsandru, N. Stănescu (75 D. Mănescu), Cr.Vrăjitoarea, F. Sotir (70 I. Pop), Vl. Bogdan (75 G. Stoica), R. Bucur.

În jocul echipelor „U17”, petroliștii au condus cu 1-0 la pauză, după reușita lui David Ilie (22), dar n-a fost suficient pentru a pleca şi cu un rezultat pozitiv de la Sf. Gheorghe. După reluare, Sepsi a punctat de trei ori, impunându-se, astfel, cu scorul de 3-1. Antrenorul echipei noastre, Gheorghe Liliac, i-a folosit în această întâlnire pe Toma – Alecsandru, Pătrașcu, Vasile, Spătărelu – Cazan, Iancu, Oprea, Bălașa – Boțogan – Ilie.

Săptămâna viitoare, formațiile „U19” și ”U17” vor susține ultimele două partide din această stagiune. Astăzi, într-o etapă intermediară, este programată, la Brazi, „dubla” cu ACS Kids Tâmpa Brașov (orele 12.00 și 14.00), pentru ca sâmbătă, la Ovidiu, să se dispute cuplajul cu FC Viitorul Constanța.

CSM caută primul punct

Și echipele de fotbal juniori U19 şi U17 ale CSM Ploieşti au jucat în etapa a IV-a a campionatului, pe teren propriu, la Blejoi de această dată, pe post de ”gazdă”, cu una dintre favoritele la calificarea în faza următoare la ambele categorii de vârstă, ASC Daco-Getica Bucureşti, iar rezultatele au fost cele anunţate de „calculul hârtiei”: oaspeţii s-au impus cu 3-1 (1-1) la republicani „A” şi cu 7-0 (5-0) la republicani „B”.

Partida de la U19 a fost ceva mai echilibrată, CSM Ploieşti reuşind să deschidă scorul, prin Mărgărit şi chiar să rateze şansa unui 2-0 ce ar fi contat enorm în economia jocului. În loc de 2-0, s-a intrat cu 1-1 la pauză, iar în repriza secundă, pe fondul unor erori defensive, au venit golurile care au consfinţit victoria bucureştenilor cu 3-1. Antrenorul Pompiliu Stoica i-a folosit pe: Fl. Vasile – I. Stoica, I. Vlăsceanu (Andronic), C. Curcan, G. Burcea – C. Badea, S. Drăgănoiu – Mărgărit (Al. Moise), Fl. Şincă (Ghinea), Al. Păun – R. Caramalău.

Meciul juniorilor mici a fost, în schimb, fără istoric, pentru că oaspeţii au deschis scorul încă din primul minut şi au arătat, prin joc, că ocupă meritat primul loc al Seriei a VI-a, cu victorii pe linie şi un golaveraj de 15-3. Golaveraj pe care aveau să şi-l rotunjească, scor 7-0 pentru bucureșteni, profitând şi de faptul că Marian Ilie şi Bogdan State au la dispoziţie un lot format din juniori mai mici de vârstă, născuţi în 2006-2007.

Pentru CSM Ploieşti, au jucat: V. Stan (Al. Andreescu) – G. Nicolescu, Ad. Stanciu, I. Rădulescu, Al. Sima – D. Mihăilă (T. Rebegea), D. Moisei, M. Tatu, L. Chioveanu (M. Caravia) – Al. Vlad (L. Stanciu), D. Răducanu (Fl. Caramalău).

Sâmbătă, 22 mai, în etapa a 5-a şi ultima a acestei faze a campionatului, cele două echipe de juniori ale CSM Ploieşti vor juca, în deplasare, cu ACS Pro Team Bucureşti.

Astrei îi mai trebuie un punct

Juniorii ”mari” ai formației Astra, ”Under 19-le” antrenat de Robert Lungu, au mai făcut un pas către locul 1 și implicit calificarea la faza a doua a întrecerii, câștigând cu 5-0 meciul de pe stadionul ”Prahova”, cu Pro Team București!

Chiar și fără Zaharia – jucător debutat în Liga I, internațional de juniori, accidentat, Astra a avut în Brăilă, Stanciu, Silveanu, frații Giuroiu, Pinescu și ceilalți destule ”soluții” pentru a se impune, având acum nevoie de un singur punct, sâmbătă, în meciul cu Petrosport, de la Strejnic, pentru a se califica în faza a doua a întrecerii la juniori ”A”!

Liga Elitelor U19 – Meciurile Etapei 20

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3 – 2 FC Petrolul Ploieşti

AFC Botoşani 0 – 4 Viitorul Constanta SA

Sport Team Bucureşti 1 – 4 Academica Clinceni

Concordia Chiajna 1 – 0 SC FC Voluntari SA

Kids Tâmpa Braşov 0 – 7 SC Fotbal Club FCSB SA

LPS Buzău 0 – 7 SC Dinamo 1948 SA

Clasament Etapa 20

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. SC FC Viitorul Constanţa 20 19 0 1 96-8 57

2. SC Fotbal Club FCSB SA 20 16 0 4 73-24 48

3. CS Concordia Chiajna 20 12 2 6 40-30 38

4. Academica Clinceni 20 11 2 7 45-31 35

5. FC Voluntari SA 20 11 2 7 35-31 35

6. AFC Botoşani 20 8 5 7 39-38 29

7. SC Dinamo 1948 SA 20 6 6 8 38-34 24

8. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 20 7 3 10 24-48 24

9. Sport Team Bucureşti 20 6 5 9 25-38 23

10. FC Petrolul Ploieşti 20 5 2 13 35-49 17

11. Kids Tâmpa Braşov 20 3 1 16 18-72 10

12. LPS Buzău 20 1 2 17 19-84 5

Liga Elitelor U17 – Meciurile Etapei 20

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3 – 1 FC Petrolul Ploieşti

AFC Botoşani 0 – 3 Viitorul Constanta SA

Sport Team Bucureşti 0 – 2 Academica Clinceni

Concordia Chiajna 3 – 0 SC FC Voluntari SA

Kids Tâmpa Braşov 1 – 3 Fotbal Club FCSB SA

LPS Buzău 1 – 1 SC Dinamo 1948 SA

Clasament Etapa 20

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. SC Fotbal Club FCSB SA 20 19 0 1 96-13 57

2. Viitorul Constanta SA 20 16 1 3 77-15 49

3. Academica Clinceni 20 12 3 5 40-24 39

4. SC Dinamo 1948 SA 20 12 3 5 56-41 39

5. FC Petrolul Ploieşti 20 11 1 8 43-39 34

6. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 20 10 2 8 32-33 32

7. CS Concordia Chiajna 20 9 3 8 38-39 30

8. Sport Team Bucureşti 20 7 0 13 26-44 21

9. FC Voluntari SA 20 5 2 13 28-53 17

10. Kids Tâmpa Braşov 20 5 1 14 28-56 16

11. LPS Buzău 20 3 1 16 17-64 10

12. AFC Botoşani 20 2 1 17 13-73 7

Campionatul Național U19 – Meciurile Etapei 4

AFC Astra 5 – 0 ACS Pro Team

CSM Ploieşti 1 – 3 ASC Daco-Getica Bucureşti

Petrosport Ploiești a stat

Clasament Etapa 4

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. Daco-Getica Bucureşti 4 3 0 1 17-6 9

2. AFC Astra 3 3 0 0 9-2 9

3. ACS Petrosport Ploieşti 3 2 0 1 13-3 6

4. CSM Ploieşti 3 0 0 3 2-9 0

5. ACS Pro Team 3 0 0 3 1-22 0

Campionatul Național U17 – Meciurile Etapei 4

AFC Astra 2 – 0 ACS Pro Team

CSM Ploieşti 0 – 7 ASC Daco-Getica Bucureşti

Petrosport a stat

Clasament Etapa 4

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. Daco-Getica Bucureşti 4 4 0 0 22-3 12

2. AFC Astra 3 2 0 1 9-4 6

3. Petrosport Ploieşti 3 1 0 2 3-6 3

4. ACS Pro Team 3 1 0 2 3-10 3

5. CSM Ploieşti 3 0 0 3 0-14 0

Liga Elitelor U16 – Meciurile Etapei 4

CSM Focşani 2007 0 – 3 FC Petrolul Ploiești

Sepsi Sf. Gheorghe 3 – 0 LPS Balaş Soter Buzău

SR Municipal Braşov 1 – 2 ACS Kids Tâmpa Braşov

Clasament Etapa 4

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. FC Petrolul Ploiești 4 3 1 0 8-2 10

2. ACS Kids Tâmpa Braşov 4 3 0 1 13-8 9

3. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 4 2 1 1 9-7 7

4. ACS SR Municipal Braşov 4 1 2 1 9-4 5

5. LPS I. B. Soter Buzău 4 0 1 3 4-12 1

6. CSM Focşani 2007 4 0 1 3 5-15 1

Liga Elitelor U16 – Meciurile Etapei 4

Fotbal Club Rapid 1923 SA 0 – 1 SC Dinamo 1948 SA

Petrosport Ploieşti 1 – 8 CSA Steaua Bucuresti

Astra Giurgiu 0 – 7 Chindia Târgovişte

Clasament Etapa 4

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. SC Dinamo 1948 SA 4 4 0 0 12-0 12

2. CSA Steaua Bucuresti 4 3 0 1 15-6 9

3. Fotbal Club Rapid 1923 4 2 0 2 21-7 6

4. Chindia Târgovişte 4 2 0 2 12-5 6

5. Petrosport Ploieşti 4 1 0 3 7-19 3

6. Astra Giurgiu 4 0 0 4 0-30 0