George Marin

În primul meci al turneului retur al junioarelor II, Activ Plopeni a fost cât pe ce să încurce serios echipa aflată pe locul al treilea, loc cu potențial de calificare la turneul final, dar și să facă o tentativă pentru reintrarea în lupta pentru promovare în turneul final. După un început în care ambele echipe au încercat să fragmenteze atacurile adverse și în care Activ a avut avantaj, băcăuancele au egalat situația și, la mijlocul mitanului, au luat un avantaj de trei goluri care s-a dovedit decisiv pentru soarta acestei prime părți. Au cântărit cele câteva atacuri pierdute ale prahovencelor, pentru că, în apărare, echipele au fost aproximativ egale ca exprimare și ca realizări, cu excepția perioadei care a adus avantajul vizitatoarelor, când defensiva plopenară a fost un pic mai rigidă. În partea secundă, Activ a condus ostilitățile, dar, din nefericire, avantajul căpătat – niciodată mai mare de un gol – a fost mereu anihilat și răsturnat, actorul principal pentru acest fapt fiind centrul băcăuan Delia Radu (numărul 2), foarte inspirată în atac și care s-a apărat tot în centru chiar dacă nu are o statură impozantă. Ea a fost și golgeterul meciului. De la Activ, care ar fi meritat mai mult decât un egal în repriza secundă, le putem remarca pe portarul Violeta Berteanu, pe stângacea Violeta Drăghici, dar și pe mai tânăra (este junioară III) Raluca Geangu, care, deși a mai făcut greșeli, a arătat că își poate asuma responsabilități în cadrul echipei.

Activ: Violeta Berteanu (16 intervenții – 2 la 7 metri) Florentina Drăghici, Andrada Rotaru – Evelina Ianculescu, Ana Popescu, Alexandra Nicolae, Lorena Neacșu (1 gol), Bianca Drăghici (6), Adriana Moga (4), Ana Tănase (4), Raluca Geangu (2), Cristiana Șelaru (1), Diana Dițu (1), Delia Vasile (3), Teodora Subea. Antrenor: Adina Panaite.

A doua zi, chiar dacă lipsea din teren accidentata pe termen mai lung Ana Popescu, Activ părea că are o misiune mai ușoară în fața gălățencelor, o echipă fără prea multă creativitate, aproape inexpresivă. Echipa din Plopeni a „reușit” să cedeze primul mitan din cauza unei evoluții neconvingătoare, deși luase un avantaj de trei goluri (12-9) în minutul 22. Revenite cu mai multă ambiție după pauză, cu formula Moga – Geangu în centrul apărării și cu Ianculescu și Bianca Drăghici în zonele interilor, Activ a primit primul gol abia la jumătatea reprizei: 7-1, în minutul 14:58! Activ a primit doar cinci goluri în această repriză, dintre care trei din aruncări de la 7 metri. O notă bună pentru portarul Berteanu. Calificativul „bună” vine din media primei părți (slăbuț, sub valoarea ei obișnuită) și celei de a doua (foarte bine). De altfel, pentru o idee comparativă între porți, Berteanu a avut opt intervenții numai în primele 15 minute ale părții secunde, tot atât cât au avut cei doi portari ai Galațiului în tot meciul. Galațiul a avut doar o singură fată care a atras atenția cât de cât, Sorana Chiriac (numărul 3), care a jucat centru, dar și extremă dreapta, poziție în care nu a fost deloc pusă în valoare, dar a dovedit că știe ce este de făcut în posturile respective.

Rar discut despre arbitraj, dar acum trebuie să o fac. Cuplul divizionar Drăgănescu – Rădulescu a fluierat foarte repede faulturile în prima repriză, ceea ce este în avantajul oricărei apărări. De data aceasta, mai mult a beneficiat cea gălățeană, fără ca „fluierașii” să dovedească vreo intenție în acest sens. Ei au fost echilibrați în decizii, cu două excepții, ambele în favoarea gălățencelor: au iertat-o pe Diana Crăciun (numărul 6) de eliminare primind doar avertisment în debutul meciului și nu au acordat eliminare pentru Bianca Trîncă (numărul 17). Aceasta din urmă a faultat-o pe Lorena Neacșu cu mâna încolăcită pe gâtul plopenarei aflată în aruncare de pe extrema dreaptă, la jumătatea primei părți. Nu se poate aduce veșnica scuză „nu a văzut”! S-a dat doar penalitatea de la 7 metri. Oricum, arbitrii au fost „generoși” cu eliminările, dictând câte opt de fiecare echipă, fără ca jocul să fie exagerat de dur.

Activ: Violeta Berteanu (19 intervenții) Florentina Drăghici, Andrada Rotaru – Evelina Ianculescu, Alexandra Nicolae (2 goluri), Lorena Neacșu (1), Bianca Drăghici (7), Adriana Moga (6), Ana Tănase (1), Raluca Geangu (2), Cristiana Șelaru (3), Diana Dițu, Delia Vasile (1), Teodora Subea (2). Antrenor: Adina Panaite.

Meciul vedetă al zilei și al turneului, CSM Bacău – CSM Ploiești, a părut că s-a dorit a fi o revanșă, precedenta partidă fiind câștigată de băcăuance, o revanșă care să clarifice, în același timp, și soarta calificării echipei noastre pentru turneul final. Cum nimic nu s-a schimbat în clasament, soarta calificării a rămas pentru a doua zi, la meciul direct contra CSȘ Bacău. Cât despre revanșă… se amână! Până prin minutul 20, ploieștencele au jucat nu rău, dar nici bine dacă ne uităm la multele greșeli de pasare – de aici și multele intercepții ale adversarelor, ale căror contraatacuri nu au iertat-o pe portarul Bontaș – și la nesincronizările ivite. Din acel minut a intervenit o degringoladă care a decis soarta reprizei. Partea a doua a început cu o surprinzătoare formulă 4+2 în apărare, cu Gavrilă la una dintre gemenele Bârsan, Livia, și cu Manole la Elena Păduraru. Mult mai rapide și mai mobile, băcăuancele au dejucat strategia, CSM Ploiești revenind la clasicul 6 în linie, la fel de ușor penetrabil ca și în prima parte. Istoricul acestei reprize a fost scurt, CSM Ploiești marcând primul gol al mitanului abia după mai bine de 12 minute, timp în care fetele din Bacău înscriseseră deja 10!. Ce-i drept, de câteva minute începuseră schimbările în ambele echipe. Chiar dacă „liniile secunde” au intrat în joc, fiecare echipă și-a păstrat „stilul”, diferența de goluri mărindu-se firesc.

CSM Ploiești: Andreea Floroiu (6 intervenții), Bianca Voicilă (5) – Ioana Manolache, Cristiana Blidaru, Diana Stoica, Alina Leescu, Bianca Rădulescu (1 gol), Maria Radu, Maya Popescu (3), Anastasia Toma (1), Mădălina Iordache (3), Daria Grădișteanu (2), Alessia Burtea (1), Nicola Jianu, Ramona Gavrilă (1), Diana Manole (3). Antrenor: Robert Comendant.

Ziua ultimă a turneului a început cu partida decisivă. Un egal la capătul celor 60 de minute ar fi fost suficient CSM-ului ploieștean pentru calificare. Lucrurile au mers cât de cât bine în prima parte. Dacă în atac s-a marcat în special datorită eforturilor centrului Grădișteanu și extremei Manole (care a mai apărut și ca inter), în apărare CSM a fost vulnerabilă pe extreme. Un exemplu: băcăuancele au înscris un gol după o schemă simplă într-o fază 2 contra 2 (minutul 12). Abia spre finalul reprizei, Manole a luat-o om-la-om pe centrul Delia Radu, despre care am vorbit ceva mai înainte. Sistemul de apărare a fost folosit și o parte din partea secundă, chiar dacă spațiile din apărare au devenit mai largi, partea dreaptă a defensivei dovedindu-se, în continuare, vulnerabilă. Scorul a mers, totuși, cap la cap, ba chiar cu un ușor avantaj, de două goluri, de partea ploieștencelor, cu toate că fazele de atac s-au legat mai greu decât de obicei, fiind necesară gestionarea multor situații de pre-pasiv. Finalul a fost oarecum tensionat, din cauza scorului, cu multe greșeli, mai multe de partea fetelor noastre, care au părut puțin obosite, jocul lor pierzând din viteză. CSM Ploiești a cerut timp de odihnă cu 57 de secunde înainte de final, la scorul de 12-12. Un scor care asigura calificarea dacă ar fi fost înscris și la ultimul sunet al sirenei. Atacul ploieștean, care ar fi fost bine să fie unul cât de lung se putea, a fost încheiat cu o aruncare grăbită, din extrema dreaptă. Mingea a zburat alături de poartă. În schimb, băcăuancele au înscris pentru calificarea lor cu câteva secunde înainte de final.

CSM Ploiești: Andreea Floroiu, Bianca Voicilă (7 intervenții) – Ioana Manolache, Cristiana Blidaru, Diana Stoica, Alina Leescu, Bianca Rădulescu, Maria Radu, Maya Popescu, Anastasia Toma (1 gol), Mădălina Iordache (1), Daria Grădișteanu (10), Alessia Burtea (3), Nicola Jianu (2), Ramona Gavrilă (2), Diana Manole (5). Antrenor: Robert Comendant.

Ultimul meci cu o echipă prahoveană pe teren a prilejuit fetelor de la Activ o confruntare cu cea mai matură – dacă putem spune așa ținând cont de vârsta jucătoarelor – echipă a seriei, CSM Bacău. Nu s-a pus problema scorului, la Activ intrând pe teren toate jucătoarele, fapt care s-a întâmplat și la adversare. Am remarcat – surpriză plăcută! – evoluția din prima parte a Alexandrei Nicolae și modul în care Raluca Geangu a făcut, în special, faza de apărare, ambele fete fiind încă junioare III. La fel, portarul Berteanu a avut câteva intervenții foarte eficiente în situație de unu contra unu cu adversarul.

Activ: Violeta Berteanu (11 intervenții) Florentina Drăghici, Andrada Rotaru – Evelina Ianculescu (1 gol), Alexandra Nicolae (4), Lorena Neacșu (1), Bianca Drăghici, Adriana Moga (6), Ana Tănase (1), Raluca Geangu (1), Cristiana Șelaru (2), Diana Dițu (2), Delia Vasile, Teodora Subea. Antrenor: Adina Panaite.

Rezultatele echipelor prahovene:

CSȘ Bacău – Activ CSO Plopeni 24 -22 (10-8, 14-14)

CSM Galați – CSM Ploiești 23-31 (12-13, 11-18)

Activ CSO Plopeni – CSM Galați 25-20 (14-15, 11-5)

CSM Bacău – CSM Ploiești 34-15 (15-9, 19-6)

CSM Ploiești – CSȘ Bacău 24-25 (12-12, 12-13)

Activ CSO Plopeni – CSM Bacău 18-27 (8-14, 10-13)

Clasament: 1. CSM Bacău 47p; 2. CSȘ Bacău 34p; 3. CSM Ploiești 33p; 4. Activ CSO Plopeni 18p; 5. LPS Buzău 15p; 6. CSM Galați 15p