Profesionalismul acestuia şi al altor jandarmi români – recunoscut de reprezentanţi ai NATO şi ONU

F. T.

Datorie, profesionalism, onoare…

Acestea nu sunt cuvinte goale în cazul colonelui Valentin Albu, din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti. Şi nici rostite la vreo paradă militară, care să marcheze vreo dată înscrisă în calendarul ceremoniilor oficiale.

Nu, fiindcă, potrivit unui comunicat de presă al Grupării Mobile de Jandarmi ” Matei Basarab” Ploieşti, „pentru un jandarm ploieștean, misiunea începută alături de alți trei camarazi, în luna noiembrie a anului trecut, s-a încheiat cu succes (…).

În cel de-al 13 contingent care a desfășurat misiuni sub egida NATO, locotenent – colonel Albu Valentin a avut rol de consilier în instruirea forțelor de ordine afgane, jandarmii români reprezentând un etalon pentru pregătirea de nivel superior al acestora timp de un deceniu.

A fost prima sa experiență de acest gen, catalogată ca fiind una foarte dificilă, dar cu multe satisfacții profesionale, gradul de dificultate ridicat pornind chiar de la probele parcurse pentru selecție”.

Reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobile ” Matei Basarab” Ploieşti mai amintesc că, începând cu anul 2002 și până în prezent, din cadrul instituţiei, 31 de cadre militare au participat în misiuni internaționale, contribuind considerabil la efortul instituției Jandarmeriei Române ca furnizor de expertiză pentru forțele de securitate și instituțiile afgane, precum și pentru celelalte state participante.

Şi Jandarmeria Română face referire la acest eveniment, amintind, într-un alt comunicat de presă: „După un deceniu de misiune pe teritoriul afgan, jandarmii români s-au întors astăzi definitiv acasă

Ultimii 4 jandarmi români s-au întors astăzi în țară, după o misiune de 6 luni. Aceștia au fost primiți la sediul Jandarmeriei de către inspectorul general al Jandarmeriei Române, colonel Alin Mastan și de către adjunctul inspectorului general, colonel Marian Brâncoveanu.

În acest context, comandantul Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a spus: „’Vă felicit pentru modul profesionist în care v-ați îndeplinit misiunea și cel mai important pentru noi este că v-ați întors sănătoși acasă. Datorită modului exemplar în care ați desfășurat misiunea, Jandarmeria Română a primit aprecieri din partea partenerilor noștri internaționali și, foarte important, prin aportul dumneavoastră la această importantă misiune NATO ați demonstrat încă o dată că jandarmii români sunt parteneri credibili’’.

Şi colonelul Marian Brâncoveanu, adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române, i-a felicitat pe jandarmi pentru misiunea încheiată cu succes: ‘’Vă felicit și vă așteptăm în echipă, pentru că Jandarmeria Română are nevoie de experiența și profesionalismul dumneavoastră”.

În comunicatul Jandarmeriei Române se mai aminteşte că, timp de zece ani, „reprezentanţi ai Jandarmeriei Române au participat la cea mai îndelungată misiune realizată în cooperare cu doi dintre marii actori de securitate ai lumii: NATO și ONU.

Începând cu anul 2011, relaţiile de cooperare ale Jandarmeriei Române cu NATO s-au permanentizat, reprezentanții instituției noastre fiind implicați în misiuni de instruire, consiliere şi mentorat sub egida acestei organizații în Afganistan, în cadrul misiunii NATO Training Mission, până în anul 2014, continuând prin participarea la misiunea Resolute Support Mission, până în luna mai a acestui an, când misiunea s-a încheiat definitiv.

Activitatea de bază a personalului Jandarmeriei Române dislocat în Afganistan a constituit-o mentoratul. Jandarmii români au avut misiunea de a veni în sprijinul forțelor de securitate și al instituțiilor afgane prin activități de pregătire, instruire, perfecționare și consiliere.

De-a lungul celor 10 ani în Afganistan, reprezentanții Jandarmeriei Române au ocupat funcții cheie în cadrul celor două misiuni. Mai mulți ofițeri români au asigurat consilierea la nivelul conducerii Ministerului de Interne afgan, precum și consilierea comandantului Poliției Naționale Afgane.

Contribuția Jandarmeriei Române în acest angajament de securitate de lungă durată a fost apreciată de partenerii și aliații noștri, aportul jandarmilor români contribuind la materializarea deciziilor privind procesul de stabilizare și de reconstrucție a Afganistanului.(…) Și prin intermediul jandarmilor, România şi-a consolidat rolul de partener credibil și implicat în gestionarea efortului internațional de gestionare a situațiilor de criză”.