Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține că noua lege a pensiile nu va viza creșterea obligatorie a vârstei de pensionare și că aceasta va fi „opțiune”. Declarațiile au loc în contextul în care liderul PNL, Ludovic Orban, a recunoscut miercuri că s-a discutat despre creșterea vârstei de pensionare și stagiul de cotizare, însă nu s-a luat o decizie. Pe lista de angajamente trimise la Bruxelles pentru PNRR figurează aceste două aspecte, potrivit Hotnews.Turcan a mai spus, joi, la Digi 24, că intenția este ca noua lege a pensiilor să fie votată în Parlament spre finalul anului viitor, pentru că „reforma nu se face peste noapte”.

„La noi discuția despre pensii mici și venituri mici, în general, distrage atenția de la o problemă mult mai gravă: colapsul sistemului de pensii în contextul îmbătrânirii populației.

Noi plătim anul acesta 7,7 miliarde de lei în plus la sistemul de pensii. Deficitul la bugetul de asigurări sociale este de 16,7 miliarde de lei. Adică, în bugetul de stat, din taxele și impozitele românilor, se transferă 16,7 miliarde de lei anual către bugetul de pensii. Sunt cifre care arată dimensiunea dezastrului sistemului de pensii dacă nu facem nimic. Mai sunt niște probleme cronice. Avem inechități uriașe în sistemul de pensii. Avem un raport de 1 la 100 între pensia minimă și cea mai mare pensie. Avem oameni pensionați la o zi distanță cu pensii diferite. Suntem obligați să facem reformă, dar reforma nu se face cu japca. Reforma se face venind cu un plus de contributivitate, să aducem mai mulți factori care să reprezinte contributivitatea, să crească mai mult pensiile mici și să încurajăm opțional menținerea în viața profesională. Politicienii au vândut iluzii deșarte an la rând pensionarilor.

În fiecare secundă am spus un lucru, vorbim despre opțiuni. Și opțiunile sunt generate de cifre. Avem 125.000 de persoane peste 65 de ani care după ieșirea la pensie aleg să se reangajeze. Avem un plan de comunicare cu Comisia Europeană, inclusiv discuții cu privire la beneficiarii de pensii speciale și aici vorbim de o recalculare a pensiilor speciale cu câteva condiții”, a mai spus ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a calificat drept „minciuni gogonate” informaţiile privind creșterea stagiului de cotizare, desființarea pensiei anticipate sau creșterea vârstei de pensionare. Ea a insistat că nu există astfel de discuții în guvern.

În angajamentele luate de Guvern la Bruxelles se arată că pensiile nu vor crește „ad hoc”, iar cele speciale vor fi modificate în măsura în care Constituția o permite. Vârsta de pensionare și stagiul de cotizare se vor schimba, iar cheltuielile cu salariile vor fi îngheţate la nivelul anului 2019. Bonusurile în sistemul de stat vor fi legate de performanță.

Se vor opera modificări în ceea ce priveşte taxele pe proprietate și se va renunţa la stimulentele excesive.