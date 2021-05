Elevii care prezintă simptome de orice fel sau au anumite vulnerabilităţi nu sunt obligaţi să meargă la şcoală, dimpotrivă, este recomandat să nu intre în colectivitate, a declarat, ieri, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, potrivit Agerpres.

„Vineri, în Bucureşti, am avut o rată de infectare de 1,21, (…) am avut duminică 1,06, am avut luni 0,94 şi astăzi (n.n. – ieri) avem 0,89. Începe şedinţa Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă care va permite accesul tuturor elevilor din Bucureşti la şcoală, deci vor putea să meargă la şcoală. Şi fac o precizare importantă – elevii care prezintă simptome specifice de orice fel sau cei care au vulnerabilităţi sau alte motive întemeiate nu sunt obligaţi să meargă la şcoală. Pentru cei care au simptome, dimpotrivă, se recomandă să nu intre în colectivitate, iar şcolile sunt obligate să le asigure predarea în sistem online”, a afirmat ministrul, la Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor.

Potrivit acestuia, vestea bună este că s-a confirmat trendul descendent al infectărilor cu SARS-CoV-2. „Să sperăm că vom ajunge cât mai aproape de a pune punct acestei pandemii”, a completat Sorin Cîmpeanu.