În Prahova, peste 124.000 de exploataţii agricole întrunesc criteriile pentru colectarea datelor statistice

Nicoleta Dumitrescu

Astăzi se dă startul Recensământului General Agricol, colectarea datelor urmând să fie realizată până pe data de 31 iulie a.c. Inițial, acesta fusese programat să se organizeze în perioada februarie-aprilie 2021, însă, din cauza pandemiei, s-a impus decalarea întregii acțiuni într-o perioadă considerată mult mai prielnică realizării interviurilor față în față în spațiu deschis, ca măsură de prevenție a răspândirii noului virus și de protejare a populației, cu mențiunea că organizarea Recensământului populației și locuințelor, care ar fi trebuit să se organizeze tot anul acesta, a fost amânat pentru anul viitor, tot din cauza pandemiei. Recensămintele sunt organizate o dată la 10 ani, însă cel programat anul acesta se desfășoară sub semnul pionieratului, în sensul că este pentru prima dată când chestionarele pe suport de hârtie sunt înlocuite cu tablete. Tocmai de aceea, având în vedere că întrebările în cazul recensământului agricol sunt destul de elaborate, s-a luat decizia ca, înainte de startul celui oficial, cu câteva luni înainte să aibă loc unul de probă. Astfel, recensământul agricol de probă a avut loc în perioada 12-23 octombrie 2020, în cadrul interviurilor față în față, cu respectarea regulilor sanitare impuse de pandemie, realizate cu reprezentanţii a 4.500 de exploataţii agricole – gospodării ale populaţiei sau unităţi cu personalitate juridică selectate aleatoriu din toată țara, după metode științifice – din Prahova au fost alese 100, de la Blejoi şi Bucov. Recensământul General Agricol 2021 va avea ca an de referință anul 2020 și va evidenția schimbările intervenite de la Recensământul General Agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricții de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală etc. Potrivit informațiilor primite de la Mirea Dobrică, directorul Direcției Județene de Statistică Prahova, vor face obiectul recensământului agricol acele exploataţii agricole care, în perioada de referinţă, respectiv anul 2020, au utilizat suprafeţe agricole mai mari sau egale cu 15 ari şi/sau au deţinut mai mult de 10 păsări şi /sau efective de animale. Astfel că, la nivelul județului, peste 124.000 de exploataţii agricole întrunesc aceste criterii, din care cele mai multe reprezintă exploatații agricole individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

Potrivit conducerii Direcției Județene de Statistică (DJS) Prahova, Institutul Național de Statistică în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu suportul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în conformitate cu legislația europeană şi naţională referitoare la structura exploatațiilor agricole, va asigura, în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, colectarea datelor pentru Recensământul General Agricol cu an de referință 2020. ”Recensământul agricol este o operațiune statistică pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura exploatațiilor agricole, principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și/sau creşterea animalelor. Unitatea de observare este exploatația agricola sau ferma – o singură unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic, cu o gestiune unică şi care desfăşoară, pe teritoriul economic al României, activităţi economice în agricultură, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Fac obiectul recensământului agricol acele exploataţii agricole care, în perioada de referinţă, au utilizat suprafeţe agricole mai mari sau egale cu 15 ari şi/sau au deţinut mai mult de 10 păsări şi /sau efective de animale, excepţie făcând efectivele de cabaline. În Prahova, numărul exploataţiilor agricole care întrunesc aceste criterii este de 124.266, respectiv 557 exploataţii cu personalitate juridică şi 123.709 exploataţii fără personalitate

juridică, reprezentând exploataţii agricole individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale”, a menționat Mirela Dobrică, directorul

DJS Prahova.

Datele și informațiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafețelor agricole și/ sau deținătorii de efective de animale. Astfel, potrivit metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se aplică principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietății. Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indiferent în câte locații utilizează suprafețe agricole sau deține efective de animale. ”Datele se vor colecta la nivel de exploatație agricolă și nu pe puncte de lucru ale acesteia, adică în chestionarul pentru o exploatație agricolă se vor completa date cumulate pentru toate punctele de lucru aferente, ceea ce este diferit în comparație cu Recensământul General Agricol desfășurat în anul 2010. Metoda de colectare a datelor de către recenzori va fi interviu față în față cu capul/şeful exploataţiei agricole sau cu o altă persoană cu capacitate deplină de exerciţiu, care poate furniza informaţiile solicitate. Datele vor fi înregistrate electronic, utilizând o aplicație IT de colectare a datelor – un chestionar electronic – instalată pe un echipament electronic portabil, respectiv o tabletă. În Prahova, colectarea datelor se va face în toate localităţile din judeţ, inclusiv în municipiul Ploieşti, fiind asigurat de un număr de 673 recenzori, coordonaţi în activitatea desfăşurată de 146 recenzori şefi. Informaţiile colectate prin intermediul chestionarelor au caracter strict confidenţial şi vor fi prelucrate în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi supuse unui proces de criptare în vederea eliminarii posibilităţii de identificare a respondenţilor. Capul/ şeful exploataţiei agricole are obligaţia să furnizeze date şi informaţii corecte şi complete, să nu obstrucţioneze activitatea personalului de recensământ şi să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil. Acest recensământ va evidenţia schimbările intervenite de la runda 2010 referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală etc. Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internaţională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenții politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului. În consecinţă, Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova face apel la reprezentanţii exploataţiilor agricole ce vor fi recenzate ca să fie deschişi acestei colaborări, prin furnizarea corectă şi completă a datelor solicitate de către recenzori, astfel încât să se poată obţine date statistice de calitate şi cu un grad de completitudine ridicat. Menţionăm, încă o dată, că datele au un caracter pur statistic, păstrându-se confidenţialitatea acestora”, ne-a mai menționat directorul DJS Prahova.

* * *

La Recensământul General Agricol din 2010, în Prahova, potrivit datelor statistice, au fost înregistrate 144.093 de exploatații agricole în proprietate, 272 de exploatații în concesiune, 1.212 – în arendă, 14.146 – utilizate cu titlu gratuit, 4.107 – în alte moduri. Din totalul de 250.336,48 hectare suprafață agricolă utlizată, 126.447 de hectare au reprezentat teren arabil, 5.382,73 h – grădini familiale, aproape 105.000 h – pășuni și fânețe, iar culturile permanente – peste 13.000 h. Datele statistice colectate la recensământul din 2010 au mai arătat că suprafața agricolă neutilizată a fost de 10.874,73 de hectare, suprafața împădurită – 5.274,67 h, suprafața ocupată cu clădiri, curți, drumuri, cariere – 7.778,66 h, iar heleșteele, bălțile și iazurile – 739,42 h.