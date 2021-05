V. Stoica

Deși norocul a părut să îl abandoneze, după alegerile locale din toamna anului trecut, Dorian Vasile Botoacă, fost primar al orașului Comarnic și fost candidat PNL, are noroc pe plan profesional. Inginer constructor, Botoacă are contracte de dirigenție de șantier din care, potrivit declarației de avere, câștigă destul de bine, pe persoană fizică autorizată, circa 153.000 de lei anual.

Ultimul asemenea contract l-a obținut recent, prin încredințare directă, de la Consiliul Județean Prahova, unde președinte este șeful său de partid, Iulian Dumitrescu. Mai precis, Dorian Botoacă a încheiat contract de dirigenție de șantier, prin S.C. KAMARAD TEHNIC CONSTRUCT S.R.L., pentru consolidare și refacere a 150 de metri din drumul județean DJ 219, în zona punct Achim, sat Bobicești, comuna Predeal Sărari. Astfel, prin cumpărare directă, CJ Prahova a acceptat oferta depusă în SEAP de firma menționată, prestarea serviciilor urmând să fie făcută contra sumei de 27.000 de lei.

Toate bune și frumoase, însă în declarația de interese depusă de Dorian Botoacă, această societate nu apare. Conform declarației de interese completată pe data de 2 noiembrie 2020 și înregistrată la Primăria Comarnic, pe 18 noiembrie 2020, Botoacă este acționar/administrator la două firme: Kamarad Smart Consulting și PFA Botoacă Vasile-Dorian.

Potrivit Monitorului Oficial partea a IV-a, nr. 4223 din 30.11.2020 – publicații ale agenților economici, Societatea Kamarad Smart Consulting (cu acționari Vasile Dorian Botoacă și o anume G. R. V.) și-a schimbat denumirea în KAMARAD TEHNIC CONSTRUCT S.R.L., prin HOTĂRÂREA NR. 1/27.10.2020 a A.G.A. Tot atunci, și-a schimbat și acționariatul, pentru că G.R.V. s-a retras din societate, din calitatea de asociat și a cesionat aportul la capitalul social, respectiv 19 părți sociale în valoare de 190 lei, lui BOTOACĂ VASILE -DORIAN.

Astfel că Dorian Botoacă a devenit asociat unic în firma respectivă, care și-a mutat și sediul social din orașul Comarnic în municipiul Câmpina.

De menționat că societatea Kamarad Smart Consulting a fost înființată în luna mai 2019, nu a desfășurat activitate de la data înființării și până la 31.12.2019, iar un an mai târziu și-a modificat acționariatul, denumirea și sediul.

Fost primar al orașului Comarnic, Dorian Vasile Botoacă este unul dintre edilii prahoveni care și-au pierdut mandatul înainte de termen după ce Agenția Națională de Integritate i-a declarat incompatibili. În cazul lui Botoacă, a fost vorba despre faptul că s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 – 15 iulie 2010, întrucât, potrivit ANI, a exercitat, simultan, atât funcţia de primar al oraşului Comarnic, precum şi calitatea de persoană fizică autorizată «Botoacă I. Vasile Dorian». Starea de incompatibilitate a fost identificată, conform aceleiași instituții de verificare a integrității, şi pentru intervalul 10 mai – 12 iulie 2011, perioadă în care acesta a exercitat şi funcţia de administrator al SC Dorian Smart Solutions SRL.

Anul trecut, liberalul Dorian Botoacă a candidat pentru un nou mandat în funcția de primar al orașului Comarnic, însă a pierdut confruntarea cu social-democratul Sorin Popa, care a câștigat un nou mandat de edil al localității de pe Valea Prahovei.

Supărarea pierderii alegerilor – în urma cărora a obținut doar un mandat de consilier local – începe să se estompeze, pentru că balanța norocului s-a echilibrat, se pare, pe plan profesional.

Foto: facebook/Dorian Botoacă