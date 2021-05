G.M., M.D.

Obișnuiți cu finalele de Cupa României disputate la Ploiești, așteptăm ziua în care și Petrolul se va califica și va disputa o finală de Cupă programată pe stadionul „Ilie Oană”. Până atunci, Astra a pierdut al treilea trofeu, în 5 ani, pe acest stadion, fiind învinsă, pe rând, de Voluntari – la penaltiuri, Viitorul, apoi, de această dată, Craiova, în prelungiri! A fost 3-2 pentru olteni, după prelungiri, la capătul unui meci disputat, dramatic chiar pe alocuri.

Pe teren s-au aflat, totuși, doi ploieșteni, ambii în echipa Astrei: Valentin Gheorghe, care a fost înlocuit, în finalul meciului, cu… Dragoș Gheorghe, primul fiind declarat de către Federația Română de Fotbal și ”jucătorul finalei”.

Portarul Astrei, Mihai Popa – înlocuitorul internaționalului David Lazar, încă accidentat pe axa… Giurgiu – Craiova – a parat cu succes trei șuturi consecutive trase în aceeași fază, toate deviate și toate salvate cu reflexe sclipitoare. Fazele s-au petrecut la poarta la care Popa a fost eliminat pe când apăra poarta Rapidului, în meciul cu Petrolul, acum un an. Uitasem povestea celor trei penaltiuri, dar Popa ne-a reamintit-o.

În minutul 88, arbitrului Horațiu Feșnic i s-a terminat spray-ul. În buna manieră a actorilor care își fac farse unul altuia în timpul reprezentației, să te ții distracție dacă arbitrul de rezervă, Florin Marcu, i-ar fi dat un spray cu DDT. Sau mai bine cu gaz ilariant. Atunci chiar să te ții distracție!

S-a acordat Cupa Suporterului! A fost înmânată unui craiovean. Normal! Galeria craioveană a câștigat prin… neprezentarea adversarului.

Ca să vedeți ce influență are orice acțiune a președintelui Federației Române de Fotbal asupra a tot ceea ce îl înconjoară, până și fondul sonor s-a oprit pentru o clipă exact în momentul în care Răzvan Burleanu a scăpat în iarbă o medalie pe care urma să o înmâneze unui jucător craiovean. Autoritate, nu glumă!

Iar selecționerul Mirel Rădoi a sosit la teren cu un ditamai jipanul fabricat de Rolls Royce. A tras pe la intrarea cu bustul lui Ilie Oană. Păi, pe unde putea să se ducă? Pe Latină nicicum. Nu pentru că pe acolo efilau suporterii craioveni– observați termenul tehnic „efilau”, mi l-a „predat” fulger un jandarm care m-a întrebat ce caut pe acolo – ci pentru simplul fapt că ”magaoaia” nu ar fi încăput pe straduță fără să scrijelească niște garduri. Or, știe până și Rădoi că nu este frumos să lași urme pe garduri și pe coaja copacilor.

Să spunem ceva și de revenirea ”atmosferei de meci” pe stadioane. La Ploiești finala a început cu Paula Seling, care a făcut ”legătura” într-un mod simbolic, cu perioada pandemiei și liniștea arenelor, aproape depășite acum! Așa dor ne-a fost de ”viață în tribune”…

ASTRA – UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1 (2-3 după prelungiri)

Stadion: ”Ilie Oană”. Spectatori: circa 2500. Au marcat: Găman 17-pen., Boe-Kane 93 / A. Ivan 14, Nistor 100, Screciu 113

Astra: Popa – Sousa ( Riza, 68), Jovanovic, Găman-cpt., Lamanje – Boe-Kane, Canadija (Adeshina, 118), Crepulja – Stahl ( Balaure, 67), Krpic, V. Gheorghe ( D. Gheorghe, 118). Antrenor: Ionuț Badea

Rezerve: Bolboașă – A. Ion, Banu, Duminică, G. Șerban

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu, M. Constantin (Acka, 75), Bălașa, Bancu – Mateiu (Tudorie, 75), Cicâldău, Nistor – Cîmpanu (Camara, 66) (Fedele, 110), Ivan, Baiaram (Screciu, 74). Antrenor: Marinos Ouzounidis

Rezerve: L. Popescu – V. Constantin, Bic, Căpățână

Fanii ploieșteni au bătut un oltean!

Și Jandarmeria a avut de lucru ”în sfârșit”, după o lungă perioadă în care porțile arenelor au fost închise spectatorilor, revenirea fanilor pe stadioane aducând și primele incidente, amenzi și dosare penale!

Suporterii olteni au fost ”în prim-plan”, astfel, în punctul de acces al fanilor craioveni, fiind găsite asupra unui bărbat trei obiecte pirotehnice tip fumigenă (torțe). Au fost întocmite acte de sesizare conform Legii 126/1995 şi predate, împreună cu materiale pirotehnice și persoana în cauză, lucrătorilor Servicilui Arme şi Muniţii din cadrul IPJ Prahova.

Și în afara stadionului au fost probleme, având loc un conflict spontan între 4 suporteri ai echipei Petrolul Ploiești și ai echipei craiovene din care a rezultat vătămarea corporală a unui suporter craiovean. Cei patru ploieșteni au fost imobilizați și conduși la Secția 4 Poliție pentru întocmirea actelor de sesizare, iar suporterul craiovean a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Ulterior a fost predat lucrătorilor I.J.P. Prahova. Celor 4 suporteri ploieșteni le-au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 4000 de lei, totodată cu interzicerea accesului la competiții sportive (fotbal) pe o perioadă de 1 an de zile.

Alţi 2 suporteri au fost sancționați conform prevederilor Legii 4/2008 pentru pătrunderea în arena sportivă în stare vădită de beție, aplicată fiind şi sancţiunea complementară de interzicere a accesului timp de 6 luni.