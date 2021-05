Echipa de volei speranţe băieţi a CSM Ploieşti a participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la primul turneu al sezonului din Campionatul Național, reuşind să câştige una dintre cele două partide susţinute la Tulcea şi să-şi asigure, în bună măsură, calificarea faza semifinală.

Băieţii pregătiţi de Adrian Moroianu au fost repartizaţi în Seria C, alături de CSŞ Tulcea şi CS Arcada Galaţi, iar sâmbătă au susţinut ambele partide ale primului turneu, organizat de gruparea tulceană. CSM Ploieşti a pierdut, dimineaţă, cu 3-0 (25-13, 25-14, 25-15), confruntarea cu formaţia gazdă, pentru ca, la orele prânzului, să se impună cu 3-0 (25-10, 25-21, 25-12) în faţa Arcadei Galaţi. Cum, în cel de-al treilea joc al grupei, disputat vineri seară, CSŞ Tulcea a câştigat cu 3-0 disputa cu Arcada, ploieștenii ocupă locul al doilea al clasamentului după acest prim turneu şi sunt foarte aproape de prezența în faza următoare a campionatului.

În acest sezon, campionatul de speranţe este structurat, în prima fază, în cinci grupe a câte 3 sau 4 formaţii, iar primele două clasate, plus cele mai bune două locuri 3 vor merge în faza semifinală a competiţiei, programată în perioada 12-13 iunie.

Turneul al doilea al Seriei C va fi găzduit tot de CSŞ Tulcea şi va avea loc în perioada 22-23 mai.

Lotul de jucători pe care antrenorul Adrian Moroianu a contat în turneul de la sfârșitul săptămânii trecute a fost următorul: Alexandru Petculescu, Andrei Tănăsescu, Răzvan Şerban, Ştefan Iordache, Octavian Nedelea, Tudor Stoian, Patrick Rebej, Alexandru Prica, Luca Ion, Andrei Mitache şi Tudor Popescu.