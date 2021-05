V. Stoica

Nu numai viteza face ravagii pe drumurile publice din România, ci și șoferii care se urcă băuți sau, mai nou, drogați la volan.

Numai în ultimele zile, polițiștii din Prahova au descoperit în trafic persoane aflate aproape de pragul comei alcoolice, așa cum s-a întâmplat marți seară, pe șoseaua principală din orașul Plopeni. Conform IPJ Prahova, marți, 25 mai, în jurul orei 21:00, pe Bulevardul Independenței din orașul Plopeni, o patrulă de siguranță publică a depistat în trafic un conducător auto, în vârstă de 44 de ani, care în urma testării cu aparatul etilotest a avut rezultat pozitiv, fiind înregistrată o valoare de 2,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tot marți, în jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Băicoi au observat pe DJ 100 D, în comuna Scorțeni, un autoturism staționat, ieșit de pe partea carosabilă, care prezenta avarii, la volan fiind depistată o persoană de sex masculin. Din cercetări, a rezultat faptul că, în timp ce se afla la volanul autoturismului, conducătorul auto a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu gardul unui imobil și cu un indicator rutier. Întrucât bărbatul de 33 de ani emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, șoferului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Un alt caz de alcoolemie mare este cel din noaptea de duminică spre luni, când, în jurul orei 03:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Blejoi au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe strada Iuliu Maniu, din comuna Bucov. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 2,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. I s-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.