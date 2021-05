Agenţia de spionaj extern din Germania (BND) şi-a lansat ieri propriul cont pe Instagram, o reţea de socializare populară în rândul adolescenţilor şi tinerilor, relatează DPA,preluată de Agerpres. Prima postare a fost ‘Salutări din Berlin-Mitte’, Mitte fiind cartierul din centrul capitalei germane unde îşi are sediul BND.

Agenţia a luat decizia de a se lansa pe Instagram în încercarea de a atrage tineri recruţi. Un angajator modern trebuie să fie prezent acolo unde îşi petrec timpul tineri strălucitori, a declarat pentru DPA, la Berlin, preşedintele BND, Bruno Kahl.

Iniţiativa este o uşoară schimbare de strategie, pentru că agenţia de informaţii era cunoscută până acum pentru faptul că stătea cât mai mult posibil ferită de ochiul public.

BND are un site modern şi, în plus, în noiembrie 2018 şi-a lansat un canal şi pe portalul video YouTube, însă are doar puţin peste 1.000 de abonaţi.

În martie, acest serviciu secret a început o campanie pe Twitter pentru recrutarea de experţi din rândul hackerilor. Totuşi, BND nu intenţionează să aibă propriul canal pe Twitter.

Agenţia de informaţii interne, cunoscută oficial sub numele de Biroul Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV), are peste 28.000 de urmăritori pe Twitter.

Însă acest pas fără precedent de a activa pe reţelele de socializare este considerat un moment de răscruce în cadrul BND.

Agenţia speră să ajungă la o audienţă de până la 60.000 de utilizatori de Instagram pe lună.