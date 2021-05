Petrolul are antrenor! Nicolae Constantin este, începând de ieri, noul antrenor principal al formației ploieştene, fostul jucător și „căpitan” al Petrolului semnând un angajament valabil pentru următorii doi ani.„Sunt fericit, pentru că m-am întors acasă!”, a fost prima mărturisire a noului tehnician al „galben-albaștrilor”, cel care va sta, din această vară, pe banca echipei la care s-a lansat, ca jucător, în fotbalul mare. „Am venit cu bucurie și cu dorința să facem treabă și să readucem Petrolul acolo unde îi este locul. Nu va fi ușor, dar cu multă muncă și cu inteligență sunt convins că vom reuși să facem acest lucru”, a adăugat Nicolae Constantin. În vârstă de 47 de ani, Nae Constantin este un produs al fotbalului prahovean. Născut la Filipeștii de Târg, a fost remarcat la Victoria Florești, în Divizia C, de acolo de unde, în 1996, a ajuns la echipa fanion a județului, debutând pe prima scenă într-o partidă FC Argeș – FC Petrolul (31 iulie 1996). A îmbrăcat tricoul „lupilor” până în 1999, fiind și căpitanul echipei, iar mai apoi s-a transferat la Rapid, revenind la Ploiești pentru sezonul 2003-2004. În total, Nicolae Constantin a bifat, pentru clubul nostru, 76 de apariții în primul eșalon și șapte goluri marcate. Alături de Petrolul și de Rapid, în cariera sa de jucător au mai figurat AS Ploiești (1996-1997), Electromagnetica București (2001-2002), Astra Ploiești (2001-2002), Dighenis Morphou (Cipru, 2006-2007), FC Brașov (2007-2010) și Chimia Brazi (2011), noul tehnician al grupării nostre totalizând 190 de prezențe și 16 goluri marcate la nivelul primului eșalon. Cariera de antrenor și-a început-o tot pe banca Petrolului, ca secund în mandatul lui Răzvan Lucescu, în debutul sezonului 2014-2015. A fost, de asemenea, asistentul lui Octavian Grigore, în 2016, la începutul proiectului noului Petrolul, iar între februarie 2017 și iunie 2018 s-a aflat în staff-ul lui Daniel Isăilă, la reprezentativa „U21” a României. Tot cu Isăilă a lucrat, vreme de un sezon (2018-2019) în Arabia Saudită, la Al Hazem, pentru ca prima experiență de antrenor principal să o aibă pe banca selecţionatei regionale “Prahova – Muntenia”, într-un turneu internaţional al UEFA Region’s Cup. Apoi, la începutul lui 2020, s-a aflat pentru foarte scurt timp pe banca formației de eșalon trei ACSO Filiași. În ultima ediție de campionat a condus-o, pentru 12 partide, pe ACS Fotbal Comuna Recea, în liga a doua, echipă de care s-a despărțit în pauza de iarnă.