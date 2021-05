V. S.

În încercarea de a-și face un rost și de a le da posibilitatea copiilor lor să ducă un trai mai bun, zeci de mii de români pleacă la muncă în străinătate. Iar județul Prahova nu face excepție. Peste 3.300 de copii din județul Prahova erau înregistrați oficial, la finalul lunii martie 2021, cu cel puțin un părinte plecat în străinătate, la muncă. Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, peste 2.200 dintre minorii nevoiți să trăiască departe de părinți au vârste cuprinse între 10 și 17 ani, dar sunt și 14 bebeluși – copii sub un an – ai căror părinți sunt la muncă în străinătate și alți 41 cu vârsta între un an și doi ani. În Prahova sunt și 419 minori din familii monoparentale al căror părinte este plecat să muncească în alte state, opt dintre aceștia fiind dați, ca măsură de protecție, în îngrijirea asistenților maternali profesioniști, 25 – în centre de plasament publice sau private, 40 – în grija rudelor până la gradul IV, iar șase la alte persoane sau la alte familii. Cei mai mulți, însă, au rămas în îngrijirea rudelor, fără măsură de protecție stabilită de autorități. Alți 448 de copii prahoveni aveau, la final de martie, ambii părinți plecați la muncă în străinătate, de asemenea cei mai mulți dintre minori fiind lăsați în grija rudelor.