Numărul de donări – de 3 ori mai mic decât numărul minim necesar zilnic

Luiza Rădulescu Pintilie

Nu sunt multe perioadele în care acoperirea întregii cantităţi de sânge transfuzabil şi produse din sânge solicitată de spitale să nu se realizeze cu destulă dificultate, dar există perioade în care situaţia devine mai mult decât critică! Şi o asemenea perioadă este chiar în aceste zile, după cum ne-a confirmat directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploieşti, dr. Georgeta Hanganu, legată poate, după experienţa altor ani, şi de perioada de după Sărbătorile pascale, când lumea îşi intră ceva mai greu în ritmul normal, în care să-şi facă loc şi gestul altruist şi salvator de vieţii al donării de sânge. Din nefericire, însă, bolile nu se manifestă după zilele din calendar şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti, la Maternitate, la spitalele din Câmpina sau Sinaia, dar şi la mari unităţi spitaliceşti din Bucureşti care cer ajutor constant la Centrul de Transfuzie Sanguină din Ploieşti, sunt internaţi, chiar când citiţi aceste rânduri, pacienţi a căror viaţă depinde de fiecare picătură de sânge transfuzabil ajunsă la timp! Poate fi vorba despre o mamă care şi-a adus primul copilaş pe lume, despre un bolnav de cancer sau de leucemie, despre victime ale unor tragice accidente de circulaţie, ori despre bolnavi care se confruntă cu multe alte suferinţe grave şi foarte grave.

Ca urmare, după cum ne-a mai precizat interlocutoarea noastră, doar o medie minimă de prezentări zilnice a circa 90 de donatori ar permite ca situaţia să poată fi ţinută sub control. Or, ieri, până la prânz, când am purtat dialogul nostru, se înregistraseră 24 de donări, iar cu o zi înainte doar… 44. Campaniile de donare făcute înainte de sărbători conduseseră la un oarecare echilibru, însă în momentul de faţă e nevoie de o mobilizare urgentă a tuturor acelora care pot dona sângele ce poate face în multe cazuri diferenţa între viaţă şi moarte, fără a fi vorba în niciun caz despre cuvinte mari, ci despre cazuri medicale cât se poate de reale şi de dramatice! Altfel spus, pentru a fi depăşită actuala situaţie de criză, ar trebui ca zilnic- începând chiar de astăzi, fiindcă orice întârziere se măsoară nu în secunde oarecare, ci în secunde de viaţă! – să se prezinte la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti cel puţin 90 de donatori – cam de trei ori mai mulţi decât cei înregistraţi în prezent. Iar de aici încolo, calculele matematice pot fi schimbate doar cu fiecare nouă donare de sânge…