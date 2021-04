Vaccinarea cu AstraZeneca este la liber!

Pentru că s-a înţeles reticenţa la administrarea acestui tip de vaccin, la Sinaia s-a decis

înlocuirea lui cu alt ser

N. Dumitrescu

Începând de ieri, pentru facilitarea accesului la vaccinare, în centrele în care se administrează vaccinul Vaxzevria – AstraZeneca – și în care sunt locuri disponibile, este permisă vaccinarea fără programare a persoanelor care optează pentru acest tip de vaccin. Administrarea serului se va putea face prin prezentarea directă la centrul de vaccinare, cu actul de identitate, fără a mai fi necesară înscrierea pe platformă, cu respectarea celorlalte proceduri și instrucțiuni. Cei care coordonează campania de vaccinare împotriva noului virus au făcut recomandarea ca, înainte de a pleca de acasă, cei care vor să se imunizeze să urmeze însă o serie de pași. Primul – foarte important – să se asigure că nu au simptome asociate Covid-19, iar apoi să verifice disponibilitatea locurilor în administrarea acestui vaccin pe harta interactivă existentă pe platforma națională de informare cu privire la vaccinare. Și asta deoarece vaccinarea se va realiza în limita capacității de vaccinare a centrelor, având prioritate cei deja programați. Pe de altă parte, s-a anunțat că, începând de ieri, 16 aprilie, platforma de programare a fost optimizată, iar de acum se vor putea vedea atât poziția în lista de așteptare, cât și capacitatea de vaccinare. În momentul de față, la nivelul județului Prahova sunt deschise 26 de centre de vaccinare cu 36 de fluxuri de administrare a celor trei seruri – Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Potrivit datelor transmise oficial, la începutul acestei săptămâni, de Instituția Prefectului Prahova, centre de vaccinare în care se administrează vaccin de la AstraZeneca sunt la Florești, Valea Călugărească, Păulești, Centrul Medical Mediurg Ploiești, Sinaia, Bușteni, Mizil. De la începutul săptămânii viitoare, însă, această listă se va modifica. Având în vedere numărul mare, la nivel național, al persoanelor care au renunțat la programările deja făcute pentru administrarea serului produs de AstraZeneca, în unele centre prahovene, respectiv cele înființate de unitățile administrativ-teritoriale, acest tip de vaccin ar urma să fie înlocuit, un anunț în acest sens fiind făcut deja chiar de către primarul orașului Sinaia. După ce a primit și a doua doză de vaccin AstraZeneca, acesta a anunțat că, înțelegând reticența unora de a primi acest tip de vaccin, din data de 19 aprilie, la centrul de vaccinare organizat la Școala Gimnazială „George Enescu” se va administra un alt tip de ser.

Ieri, potrivit Hărții centrelor de vaccinare, prin intermediul căreia se pot afla informații în timp real despre campania de vaccianre, la ora 12.30, în Prahova mai erau disponibile 2.313 de locuri, cele mai multe fiind pentru AstraZeneca – 1.339, Moderna – 974, în timp ce pentru administrarea serului de la Pfizer nu era niciun loc disponibil.

Vaccinarea cu AstraZeneca este la liber!

N. Dumitrescu

Conform datelor Instituției Prefectului Prahova, la data de 15 aprilie a.c., la nivelul județului erau operative 26 de centre de vaccinare cu 36 de fluxuri de administrare a celor trei tipuri de vaccin -Pfizer, Moderna și AstraZeneca. În urmă cu o zi, respectiv 14 aprilie, apăreau mai multe, respectiv 32 de centre și 47 de fluxuri de vaccinare, însă lista s-a modificat, cu minus, întrucât au fost închise, după administrarea dozelor de rapel, centrele care au fost funcționale în primele două etape și anume centrele de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești – sediu Nord și sediu Boldescu, de la Spitalul Municipal Câmpina, de la Spitalul Orășenesc Urlați și Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte. Din totalul centrelor menționate, așa cum s-a anunțat la începutul acestei săptămâni, vaccinul AstraZeneca se administrează în șapte centre. Este vorba despre centrele de la Florești ( la Căminul Cultural din Călinești – un flux), Valea Călugărească (la Sala de Sport – un flux), Păulești (sala Multifuncțională – un flux), devenite operaționale începând cu data de 12 aprilie, care s-au alăturat celor deja existente, de la Centrul Medical Mediurg din Ploiești (str. Plugari nr. 1 bis – trei fluxuri), Sinaia (un flux la Școala Gimnazială George Enescu), Bușteni (un flux la Centrul Cultural Aurel Stroe), Mizil ( un flux – Sala de Sport).

În unele dintre aceste centre, prahovenii și nu numai se vor putea vaccina la liber cu vaccin de la AstraZeneca, fără programare, dar cu verificarea în prealabil a situației programărilor deja făcute, în intervalul 8.00-200, doar până duminică. Pentru că, de luni, în unele dintre acestea, la solicitarea reprezentanților administrației locale, cu sprijinul cărora s-au amenajat centrele, s-a solicitat înlocuirea cu un alt tip de vaccin. O confirmare în acest sens a venit chiar de la primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, care, vaccinat cu AstraZeneca și cu a doua doză, a cerut – iar solicitarea i-a fost aprobată – ca la centrul din Sinaia să fie administrat un alt tip de vaccin. ”Fiecare sinăian vaccinat ne aduce mai aproape de starea de normalitate. Suntem o stațiune turistică, iar asta implică interacțiunea cu multe persoane prin natura serviciilor pe care majoritatea dintre noi le prestăm. Nu putem ignora riscul de a ne infecta! Soluția pentru a rămăne o comunitate sănătoasă este aici și o putem folosi. Vaccinarea ne salvează orașul și pe noi! Luni (n.n. – 12 aprilie) am primit doza doi de vaccin. AstraZeneca a fost să fie. Nu am avut reacții adverse și recunosc că mă simt mai încrezător știind că am șansa de a trece ușor printr-o posibilă stare de infectare. Am înțeles reticiența unora de a folosi acest tip de vaccin și am solicitat înlocuirea sa. Din 19 aprilie vom avea Moderna. Tot ce sper este să trecem cu bine și să ne revedem sănătoși!”, a anunțat primarul orașului Sinaia pe pagina sa de socializare.

Potrivit unor surse, se pare că nu este singurul caz din Prahova în care primarii – din cauza retragerii de pe liste a persoanelor deja programate – au solicitat, pentru centrele amenajate de către unitățile administrativ-

teritoriale, înlocuirea administrării vaccinului AstraZeneca cu un alt tip de ser. Astfel, rămâne de văzut, de săptămâna viitoare, în câte centre prahovene se va mai administra serul produs de AstraZeneca, în condițiile în care acum nu mai este nevoie de nicio programare.

De altfel, ieri la prânz, mai exact la ora 12.30, potrivit datelor oferite în timp real prin intermediul Hărții centrelor de vaccinare, vaccinul AstraZeneca era, şi în Prahova, pe locul trei în topul preferințelor. Astfel că, până la ora menționată, în centrele de vaccinare din Prahova nu era niciun loc disponibil pentru administrarea vaccinului produs de Pfizer, în timp ce la cel produs de Moderna erau libere 974 de locuri, iar pentru AstraZeneca – 1.339 de locuri.

Potrivit informațiilor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova, până la data de 15 aprilie, în județul Prahova au ajuns 155.369 doze de vaccin anti SARS-CoV-2, dintre care 121.749 doze Pfizer/BioNTech, 15.020 produse de compania Moderna și 18.600 de doze AstraZeneca. Dintre acestea, la data menționată, până la ora 12.30, au fost administrate 145.473 doze.

Totodată, 61.346 de persoane au fost imunizate, în județul nostru, și cu cea de-a doua doză de vaccin. Pe de altă parte, de la debutul vaccinării și până în prezent, au fost înregistrate 113 doze „pierdute“ și 31 de reacții adverse post imunizare.