Chiar dacă nu a câștigat niciun meci în 2021, obținând un singur punct, CS Blejoi este pe locul secund, cu trei etape înainte de finalul sezonului, loc care garantează ajungerea la baraj! Pentru a păstra acest loc doi însă, nu mai e timp de ”pași greșiți” pentru echipa lui Răzvan Vlad, care, sâmbătă, de la orele 17,00, are parte de un meci ”cât un sezon”, duelul cu AS SR Brașov. ”Echipa suporterilor” brașoveni, cu un punct în minus în clasament la acest moment (23 oaspeții, față de 24 Blejoiul), are și ea cam aceleași probleme ca cea prahoveană, adică nu bate pe nimeni de etape bune, dar, totuși, se menține pe podium, astfel că meciul chiar pare a fi unul de ”totul sau nimic”, pentru ambele formații! Practic, dacă CS Blejoi învinge, ”scapă” în câștigătoare a duelului pentru locul 2, orice alt rezultat complicând mult situația, la egal, lupta relansându-se cu 4-5 echipe posibil implicate în timp ce, o victorie a ”stegarilor” îi duce în postura de favoriți pe aceștia!

Zaharia ”one man show”

Internaționalul de juniori al Astrei, Andrei Zaharia are o perioadă excelentă, în ultimele trei partide, care au coincis cu o serie de 7 puncte obținute pentru echipa sa, marcând de patru ori. După ce a dat un gol în remiza cu SR Brașov (2-2) și unul în victoria cu Sepsi 2 Sf. Gheorghe (scor 2-1 pentru echipa pregătită de Bebe Bărbulescu și Dorinel Beznea), Zaharia a reușit o dublă spectaculoasă, contra celor de la Kids Tâmpa Brașov! A fost 3-1 pentru Astra 2, care se apropie de zona podiumului, impresia fiind că, dacă tânăra echipă din ”9 Mai” avea … un pic de constanță, putea fi mult mai sus în ierarhie! Zaharia a marcat de două ori în prima repriză (cu un lob, respectiv cu un șut plasat la colțul lung), a treia reușită a Astrei 2 fiind o ”premieră” – Adeshina Fatai – vărul mult mai celebrului Kehinde Fatai reușind primul său gol stagional!

De remarcat că, ”satelitul” a folosit nu mai puțin de cinci jucători născuți în anul 2003 (!!!), portarul Silveanu, Tiberiu Giuroiu și ”omul meciului”, Andrei Zaharia, drept titulari, plus Vasilescu și Andrei Stanciu (acesta din urmă, produs al Centrului de juniori din ”9 Mai” fiind chiar debutant în eșalonul trei), pe parcursul partidei.

Liga 3 – Meciurile Etapei 16

Vineri, 16 aprile, ora 17,00

AFC Astra 2 – Olimpic Cetate Râşnov

Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2 – AFC Odorheiu Secuiesc

CSM Corona Braşov – CSO Plopeni

Sâmbătă, 17 aprilie, ora 17,00

CS Blejoi – SR Municipal Braşov

KSE Târgu Secuiesc – Kids Tâmpa Braşov

Clasament

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. CSM Corona Braşov 15 12 3 0 33-9 39

2. CS Blejoi 15 7 3 5 27-25 24

3. SR Municipal Braşov 15 6 5 4 30-23 23

4. CSO Plopeni 15 6 3 6 21-17 21

5. AFC Astra 2 15 6 2 7 25-24 20

6. Sepsi Sfântu Gheorghe 2 15 6 2 7 21-22 20

7. Olimpic Cetate Râşnov 15 5 3 7 21-21 18

8. KSE Târgu Secuiesc 15 5 3 7 17-29 18

9. Odorheiu Secuiesc 14 4 4 6 18-17 16

10. Kids Tâmpa Braşov 14 3 0 11 11-37 9