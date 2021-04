V. Stoica

Zeci de grădinițe din județul Prahova vor fi deschise în perioada vacanței de primăvară. “Ministerul Educației a creat cadrul legal pentru ca grădinițele să poată organiza activități cu copiii și în perioada vacanței de primăvară. Astfel, un număr însemnat de grădinițe din sistemul de educație vor funcționa și pe perioada vacanței de primăvară, cu avizul direcțiilor de sănătate publică. Numărul acestora este diferit de la o săptămână la alta, în funcție de solicitări și de capacitatea grădinițelor de a asigura resursa umană”, au anunțat reprezentanții Ministerului Educației, care au transmis și numărul unităților de învățământ preșcolar ce vor fi în activitate, pe fiecare județ în parte. În Prahova, în perioada 5-9 aprilie se vor desfășura activități educaționale în 25 de grădinițe, în perioada 12-16 aprilie – în 52 de grădinițe, în perioada 19-23 aprilie – în 50 de grădinițe și în perioada 26-29 aprilie – în 10 grădinițe. Potrivit datelor furnizate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, Aurel Graur, toate grădinițele particulare și zeci de grădinițe de stat din județ vor avea program pe perioada vacanței de primăvară.

Astfel, grădinițele finanțate de la buget deschise în următoarea lună în localitățile prahovene sunt: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, ORAȘUL AZUGA, în perioada 12-29.04.2021, GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘUL BĂICOI – 12-23.04.2021 GPP, GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BĂRCANESTI – 12-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA BĂNEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI – 12-25.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA BREBU – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUGHEA DE JOS, COMUNA GURA VITIOAREI – 12.04.-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINA – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, MUNICIPIUL CÂMPINA – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „IULIA HASDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINA – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 , ORAȘUL COMARNIC – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FĂGETU, COMUNA GURA VITIOAREI – 12.04.-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FUNDENI, COMUNA GURA VITIOAREI – 12.04.-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 GHIOȘEȘTI, ORAȘUL COMARNIC – 12-23.04.2021 GPP; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA GURA VITIOAREI – 12.04.-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL JERCĂLĂI, ORAȘULURLAȚI – 2-25.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA LIPĂNEȘTI – 12-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VESELIEI”, SAT MALU VÂNĂT, COMUNA IZVOARELE – 12.04-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MINIERI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PĂULEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 24, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-16.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.MUCENIC MINA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 39, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „LICURICI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 12-23.04.2021; GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „RAZA DE SOARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CHEIȚA DE AUR”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI – 12-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOI – 12.04-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POIANA-COPĂCENI, COMUNA GURA VITIOAREI – 12-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA PREDEAL SĂRARI – 12-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI”, SAT SCHIULEȘTI, COMUNA IZVOARELE – 12.04-29.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CLOPOȚICA”, ORAȘUL URLAȚI – 2-25.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CIREȘARII”, SAT URLETA, COMUNA BĂNEȘTI – 2-23.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA URLOII, ORAȘUL URLAȚI – 2-25.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE – 2-16.04.2021; GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VITIOARA DE SUS, COMUNA PREDEAL SĂRARI – 12-29.04.2021.