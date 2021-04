V. Stoica

Atunci când ți se înghesuie obiectivele de investiții pe hârtie, iar studiile de fezabilitate aducătoare de bani buni pentru firmele de proiectare vin pe bandă rulantă, metoda “copy-paste” devine și ea un obicei.

Astfel că, potrivit documentației din Sistemul Electronic de Achiziții Publice întocmită de Consiliul Județean Prahova, autoritatea contractantă are de gând să încheie un contract de aproape un milion de lei pentru “elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Variantă Ocolitoare Păulești” în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi ale legislaţiei în domeniu. Rezultatele așteptate din partea prestatorului a) Documentație topo; b) Expertiză tehnică; c) Studiu geotehnic; d) Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Variantă ocolitoare Mizil”, întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016; e) Elaborare documentații pentru obținerea avizelor menționate în Certificatul de Urbanism; f) Obținerea certificatului de urbanism și a tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor specificate în acesta; g) Studiu de trafic; h) Studiu hidrogeologic; i) Analiză de traseu (se solicită două variante de traseu) Valoarea estimată a achiziției este de 963.900 lei fără TVA”.

Greșeala din documentație este de înțeles, dat fiind că inclusiv caietul de sarcini este aproape identic cu cel destinat altor centuri ocolitoare: proiectul are ca scop realizarea unui “sector de drum omogen”, inclusiv analiza de traseu presupune două variante.

“Varianta ocolitoare a comunei Păulești propusă este cu racordarea din DJ 102 în zona de intrare în comuna Păulești, continuarea pe un traseu adiacent pârâului Dâmbu și zonei împădurite, traversarea căii ferate Ploiești-Slănic și racordarea cu DJ 100F, traseul va avea o lungime de aproximativ 9 km”, se arată în caietul de sarcini.