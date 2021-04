Vicepreşedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sâmbătă că va solicita premierului Florin Cîţu, în cadrul Biroului Politic Naţional al partidului, demiterea de urgenţă a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, potrivit Agerpres. „În calitate de vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal, voi solicita premierului Florin Cîţu, în cadrul Biroului Politic Naţional, demiterea de urgenţă a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Tot circul, bâlbâiala şi bătaia de joc la adresa pacienţilor de la Spitalul Foişor a umplut paharul. Pacienţii cu diferite boli nu mai pot fi ignoraţi şi daţi la o parte în detrimentul pacienţilor infectaţi cu COVID. Chiar dacă managementul Spitalului Foişor s-a opus transformării în unitate COVID-19, printr-o scenă similară cu prelungirea carantinării Timişoarei, s-a dat un ordin – ignorând voinţa şi argumentele celor de acolo – prin care au fost evacuaţi în toiul nopţii zeci de pacienţi”, a scris Ardelean pe Facebook. El a adăugat că ministrul Sănătăţii este direct răspunzător de trauma trăită de pacienţii evacuaţi, avizând propunerea DSU. „Semnalez de câteva luni bune derapajele, stângăciile şi atitudinea acestui ministru. Din păcate, nu am avut parte de revizuiri ale strategiei, gândirii, comunicării sau creării de proceduri. Este clar pentru toată lumea că domnul Voiculescu este depăşit de situaţie, iar astfel vom face un bine atât lui, cât şi pacienţilor din România. Ministerul Sănătăţii are nevoie de un ministru competent la cârma sa. Să-l găsim urgent”, a transmis Ardelean.

De asemenea, și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a lansat un atac deschis, sâmbătă seară, la Raed Arafat, Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, cerând ca aceștia să dea explicații pentru situația de la Spitalul Foișor. Liderul liberal a susținut că toți trei nu au ajuns în funcții „pentru că i-au pus părinții și bunicii lor”, ci pentru că partidele din Coaliție și Klaus Iohannis au făcut campanie și i-au adus la putere. „Nu știu ce vor face colegii mei, dar eu cer ca domnul Raed Arafat, de care sincer m-am cam săturat, nu există oameni de neînlocuit, să ne dea răspunsuri. Nicușor Dan a venit la putere ca să conducă Bucureștiul, deoarece PNL i-a retras pe Rareș Bogdan, pe Violeta Alexandru și pe Ludovic Orban de la a candida. De asemenea, USR-PLUS l-a retras pe Vlad Voiculescu, așa că Nicușor Dan trebuie să ne explice care a fost comunicarea dintre el și Spitalul Foișor. Vlad Voiculescu trebuie să ne explice exact ce s-a întâmplat și de ce s-a ajuns la această situație, iar Raed Arafat să dea răspunsuri în fața lui Lucian Bode, Florin Cîțu și a noastră ca lideri ai coaliției. Raed Arafat nu stă la putere pentru că e Raed Arafat, stă pentru că PNL, USR-PLUS și UDMR îl țin la putere, ca să fie clar. Nu poate să lase capul în pământ, să se ascundă, și trebuie să vină în fața coaliției și să îmi dea răspunsuri. Cu mine nu se va juca. Așa cum am ieșit în stradă în urmă cu 9 ani, pentru Raed Arafat, de data asta ies în stradă, dacă e cazul, pentru a-i spune să îmi dea răspunsuri, nu mai merge”, a spus Rareș Bogdan într-o intervenție la România TV.

Pe de altă parte, și preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacţionat vineri seara faţă de situaţia provocată de mutarea pacienţilor din Spitalul Clinic de Ortopedie „Foişor”, care va trata pacienţi bolnavi de COVID-19, acuzând autorităţile că nu au făcut nimic în ultimele luni pentru a preveni problemele. „Este criminal ceea ce faceţi! Şi ar trebui să înfundaţi puşcăriile, nu să ieşiţi la televizor să explicaţi inexplicabilul! Aţi minţit atât de mult pentru a vă ascunde prostia, hoţiile şi nepăsarea până aţi ajuns să scoateţi oamenii, noaptea, din spitale! Pentru că luni de zile nu aţi făcut nimic! Doar v-aţi încurcat în propriile minciuni! Iohannis, dă afară incompetenţii! Numeşte pe cineva capabil să salveze vieţile românilor, nu să îngroape cât mai mulţi români!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Spitalul Clinic de Ortopedie „Foişor” va deveni spital pentru tratarea cazurilor de COVID având în vedere necesarul de paturi de terapie intensivă, iar o parte dintre pacienţii operaţi în ultimele zile au fost transferaţi în cursul serii de vineri la alte spitale, cu ambulanţe sau maşini personale. Transferul pacienţilor a provocat nemulţumiri în rândul unora dintre aceştia, iar la poarta spitalului au mers să protesteze şi unele persoane recunoscute pentru participarea la protestele împotriva restricţiilor din ultima perioadă, zona fiind supravegheată de echipaje de jandarmi şi poliţişti.