Pornind de la scrisoarea unui ploieştean, site-ul ph-online.ro publică un articol referitor la o clădire simbol a Ploieştiului, pe care îl prezentăm integral: ”Clubul Sportiv Şcolar (CSS) Ploieşti, unul dintre simbolurile oraşului nostru, îşi pierde, pe zi ce trece, strălucirea. Nu atât în privinţa activităţii în sine, care ar putea fi şi ea afectată odata cu degradarea clădirii, cât din perspectiva arhitecturală şi, bineînţeles, a siguranţei şi rezistenţei construcţiei.

Situată în centrul oraşului, pe strada Ştefan cel Mare nr. 10, CSŞ Ploieşti este uşor de ratat de trecători, din pricina aspectului exterior care nu sugerează nici tradiţie şi nici că municipiul nostru ar fi prea interesat de soarta fostei şcoli primare în care Ion Luca Caragiale şi-a petrecut 6 ani, ca elev.

Administraţia nu a acordat prea mare atenţie clădirii care găzduieşte o activitate sportivă lăudabilă şi recunoscută la nivel internaţional, aşa cum nici noi nu am fi făcut-o prea curând dacă nu am fi primit la redacţie scrisoarea unui ploieştean îngrijorat de soarta acestei construcţii, dar totuşi optimist în privinţa implicării Primăriei Ploieşti.

Redam mesajul integral, aşa cum ne-a fost trimis la redacţie: «Doresc să aduc la cunoştinţa autorităţilor locale situaţia clădirii în care funcţioneaza Clubul Sportiv Şcolar, de pe strada Ştefan cel Mare nr. 10 şi de la bun început vreau să îmi manifest optimismul pentru ulterioarele măsuri ce se vor lua. Acum, că Ploieştiul are primar, consider de bun augur o revenire la normalitatea culturală şi arhitecturală a acestei clădiri-simbol, care pe zi ce trece se degradează tot mai mult, cel puţin la exterior, în ciuda activităţii performante şi onorante ce are loc în interior. Acest club ne reprezintă cu mândrie în ţara şi nu numai, este un simbol ce merită să strălucească, ce nu mai trebuie ascuns în spatele unui gard trist şi al unor geamuri vechi. Strălucirea acestei clădiri poate fi redată uşor, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul altor clădiri similare, prin înlocuirea tâmplăriei (acum geamurile sunt parţial de lemn, parţial de PVC, cu spărturi, rugină, umezeală etc) şi refacerea faţadei care se macină zi de zi. E păcat să pierdem acest simbol, e păcat de eforturile dascălilor şi copiilor care muncesc acolo până la epuizare! Am sperat an de an că primarii în funcţie vor aloca o suma şi pentru restaurarea CSŞ, până când m-am convins că interesul este mai presus de funcţia de primar, ce trebuie purtată cu responsabilitate şi, în urma rezultatelor, cu mândrie! Acum găsesc că este momentul să readresez mesajul meu Primăriei Ploieşti care are, în sfârşit, un lider. Readuceţi strălucirea Clubului Sportiv Şcolar, readuceţi Ploieştiului strălucirea de altădată! Haideţi să clădim, puţin câte puţin, un oraş mândru!»”.