Violeta Stoica

Aproape 100 de milioane de lei din excedentul bugetar înregistrat anul trecut vor fi utilizate pentru acoperirea parțială a cheltuielilor stabilite prin proiectul de buget al Consiliului Județean Prahova pe anul 2021, proiect care va intra în discuție în cadrul ședinței ordinare a aleșilor județeni, stabilită pentru ziua de joi, 22 aprilie.

Pe de altă parte, și returnarea unui împrumut contractat în anul 2007 reprezintă o valoare importantă din totalul cheltuielilor. Conform proiectului de buget, la capitolul Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, numai din dobânzile și comisioanele aferente împrumuturilor contractate, sumele ce vor fi cheltuite în acest an se ridică la 2,391 milioane de lei, mare parte dintre acestea (1,417 milioane de lei) provenind din dobânda la creditul încheiat în 2007 cu BCR. Asta nu este tot, pentru că “grosul” datoriilor, adică ratele la poziţia „rambursări de credite” de la capitolul Transporturi – 21,945 milioane de lei, echivalentul a 4.388.889 de euro, este alocat prin proiectul de buget pentru plata ratelor la contractul de credit încheiat cu BCR în anul 2007.

Bugetul propriu al judeţului Prahova pe anul 2021 însumează la venituri totale 520.809.880 de lei, în timp ce la cheltuieli totale, suma se ridică la 619.876.430 de lei, iar deficitul de 99.066.550 de lei are ca sursă de finanţare excedentul exerciţiului bugetar înregistrat la sfârșitul anului 2020.

În plus, din suma totală trecută la venituri, se speră ca sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate de Consiliul Județean Prahova să se ridice la 130,3 milioane de lei.

Pentru secțiunea de funcționare, aproape 27 de milioane de lei sunt cheltuieli de personal, potrivit fondului salariilor de bază stabilit de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Prahova. Alte circa 27 de milioane de lei sunt trecute la secțiunea de funcționare a celor două spitale aflate în administrarea Consiliului Județean Prahova – Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti (20,5 milioane de lei) și Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Ploieşti (6,3 milioane de lei). Din nou, și în acest an, cheltuielile de personal pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova se ridică la o sumă importantă, pentru 2021 fiind alocată prin bugetul inițial – ce va fi luat în discuție joi, 22 aprilie – suma totală de 84,1 milioane de lei.

Pentru întreținere și reparații curente la drumurile județene sunt alocate 66,3 milioane de lei, cea mai mare parte cu finanțare din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului (circa 40 de milioane de lei) și doar 11,7 milioane de lei cu finanțare prin Legea bugetului de stat pe anul 2021. Restul de 14,2 milioane de lei ar urma să fie alocate de la bugetul propriu al județului.

La secțiunea de dezvoltare, adică investițiile în continuare sau noi prevăzute pentru 2021, cheltuielile estimate sunt de circa 301 milioane de lei, aproape două treimi din sumă urmând să meargă către capitolul Transporturi – aproape 178 de milioane de lei (din care 101 milioane ar trebui să intre din proiectele cu finanțare externă).