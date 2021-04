Ar fi trebuit ”să nu iasă din casă” de rușine pentru contraperformanțele din acest sezon, să răspundă pentru rezultatele dezastruoase! Cei care conduc Petrolul au ratat, atenție, nu promovarea – ca în ultimii ani, ci chiar intrarea în play-off! Ar urma, probabil, să ne bucurăm că echipa e ca și scăpată de retrogradare, nu?

Atenție, vorbim despre un club unde s-au plătit comisioane la impresari, unde salariile au fost la timp date (și ce salarii, fondul lunar fiind la nivelul echipelor de prim eșalon), unde ”planul de prime” promis de partenerul finanțator era unul generos, care ar fi umplut de bani echipa și staff-ul – dacă ar fi fost în stare să le ia, unde s-a stat în cantonamente dublu cât un club de prim-eșalon (la ”cinci stele”), s-a mers cu câte două zile înainte la meciuri, nu s-a coborât din avion la deplasările lungi etc! Toate, toate, dar absolut toate condițiile asigurate!

Pentru aceste sume enorme cheltuite, echipa s-a ales cu o imagine DE RAHAT, RUȘINOASĂ!

Performanță zero, suporteri care s-au săturat să mai și protesteze, divizați de ”metode profesioniste din ciclul – divide și condu”! Mai mult, oficiali ai clubului sunt cercetați pentru fapte de corupție, jucătorii au fost schimbați ca pe șosete, deciziile ilogice în campania de transferuri au fost la ordinea zilei!

Asta s-a întâmplat la Petrolul, club care i-a adus pe Bărboianu și Arnăutu ”de buni”, înapoi, în iarnă, după ce renunțase la ei vara trecută ”de … NEbuni”), în timp ce un fundaș dreapta ”under”, născut în anul 2000, de exemplu (Rus de la Călărași), este împrumutat de clubul ploieștean gratuit și va juca în play-out, în alt tricou! Petrolul cu Moldovan la timonă l-a ”trecut pe bancă” pe căpitanul Naționalei de 2000, Manolache, dar a adus niște străini obscuri, fără nicio perspectivă să joace! Și, să nu spuneți că cine s-a calificat în play-off erau adversari de temut! Craiova lui Mititelu s-a calificat cu patronul în pușcărie și cu patru antrenori pe bancă în 20 de meciuri (Napoli, Vasilică, Stângă, Trică)! Călărașiul are și acum restanțe din 2020 neplătite și e în pragul colapsului… Rapid a ajuns în play-off tot după patru experiențe diferite (Pancu, Iosif, Grigore și, din nou, Mihai Iosif…)! Adică, adversare cu multe probleme…

Iar la Ploiești se fac ședințe… Care încep să semene a ore de filosofie la ”facultatea” de teatru, de comedie/ dramă, în funcție de unghiul din care privești ce s-a întâmplat în acest sezon în club! Fostele glorii s-au dat la o parte, iar cine trebuie cu adevărat să răspundă este în continuare o ”necunoscută”!

Și , totuși, examenul de conducere al unui club de fotbal a fost, clar, picat din nou!