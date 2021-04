• Vicepremierul Dan Barna: Premierul Cîţu nu mai are susţinerea USR PLUS

Ieri, premierul Florin Cîţu l-a revocat din funcţie pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, anunţând că interimar la conducerea ministerului va fi vicepremierul Dan Barna, potrivit Agerpres.

Totodată, şeful Executivului a demis-o din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii pe Andreea Moldovan.

„I-am înaintat domnului preşedinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcţia de ministru al Sănătăţii a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul funcţiei va fi asigurat de către domnul Dan Barna, până la numirea unui nou ministru la conducerea Ministerului Sănătăţii. Totodată, am decis demiterea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de astăzi”, a anunţat Florin Cîţu, ieri , într-o informare a Guvernului.

De asemenea, acesta a mai declarat că l-a revocat din funcţia de ministru al Sănătăţii pe Vlad Voiculescu pentru a se asigura că „încrederea în instituţiile statului rămâne”.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri, decretul privind revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii, după cum a anunţat Administraţia Prezidenţială, fără însă a se preciza interimatul vicepremierului Dan Barna.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat imediat după anunţarea demiterii lui Vlad Voiculescu că revocare acestuia din funcţia de ministru al Sănătăţii a venit ”mult prea târziu pentru mulţi români care şi-au pierdut viaţa sau şi-au distrus sănătatea”.

Tot ieri, a apărut în spaţiul public informaţia că Dan Barna ar fi refuzat interimatul de la Ministerul Sănătății, după cum au declarat pentru HotNews.ro surse din USR PLUS. „Decizia de demitere a ministrului Sănătății și cea de nominalizare a unui interimar a fost luată fără consultarea partenerilor din USR PLUS”, au comentat sursele citate.

“Din acest moment, premierul Florin Cîţu nu mai are susţinerea USR PLUS, avea să anunţe, tot ieri, Dan Barna, copreşedinte al Alianţei. El a precizat că decizia de demitere a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, „aruncă coaliţia într-o criză majoră”, potrivit Agerpres.

De asemenea, Dan Barna a solicitat o întrunire de urgenţă a coaliţiei de guvernare pentru a discuta despre retragerea încrederii faţă de premierul Florin Cîţu.

„Cerem o întrunire de urgenţă a coaliţiei pentru a avea un dialog responsabil cu Ludovic Orban şi Kelemen Hunor, pentru a discuta retragerea încrederii premierului Cîţu”, a declarat Barna, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.