N. D.

De la sfârșitul săptămânii trecute, municipiul reședință al județului Prahova are alocările necesare pentru funcționarea pe anul acesta. Întruniți în ședință, aleșii locali au aprobat bugetul municipiului Ploieşti pentru 2021, ca valoare fiind cu aproape 10% mai mic decât cel din 2020. Proiectul adoptat are în vedere asigurarea cheltuielilor de funcţionare pentru toate unităţile subordonate, precum şi finanţarea investiţiilor din sănătate, învăţământ, asistenţă socială şi transporturi, veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploieşti estimate a se realiza în acest an fiind în sumă de peste 708.000.000 de lei. De altfel, înainte de adoptarea bugetului orașului, au fost supuse votului aleșilor ploieșteni și bugetele pe anul 2021 ale instituțiilor subordonate administrației locale, respectiv pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală, Casa de Cultură, teatru, filarmonică, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, Clubul Sportiv Municipal, Administrația Serviciilor Sociale și Comunitare, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, precum și bugetul Spitalului Municipal și al celui de Pediatrie. De asemenea, prin alocările prevăzute în bugetul orașului pe anul în curs, conducerea municipalității a considerat că niciun domeniu nu a fost neglijat, fiind prevăzuți bani pentru obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu de către unităţile de învăţământ care nu dispun de acestea în momentul de față, Primăria Ploiești urmând ca și anul acesta să subvenţioneze furnizarea agentului termic în sistem centralizat, dar şi transportul public local.

Totodată, odată cu aprobarea bugetului local al Ploieștiului pe anul acesta, au fost asigurate şi fondurile necesare pentru asigurarea cofinanţării pentru proiectele care se realizează cu fonduri europene, cu precizarea că anumite investiţii sunt preconizate a fi realizate și prin finanţare pe programe guvernamentale, respectiv prin intermediul Companiei Naționale de Investiții (CNI). În acest context, potrivit primarului Andrei Volosevici, unul dintre principalele obiective ale municipalității este realizarea Spitalului Municipal de Urgenţă Ploieşti. De altfel, în luna februarie a.c., Primăria Ploieşti a anunțat că a depus la CNI cererea de finanţare pentru realizarea acestei instituții sanitare, o investiție evaluată la 40 de milioane de euro. Intenția administrației ploieștene este ca să se construiască un spital nou, în zona de sud a oraşului, unitatea sanitară fiind concepută să includă funcţiile medicale existente în Spitalul Municipal şi Spitalul de Pediatrie din Ploieşti, într-o structură de tip monobloc, cu un număr de 450 paturi. Noul spital ar urma să aibă o unitate de primiri urgenţe, laborator de analize medicale pentru explorări funcţionale, radiologie şi imagistică, anatomie patologică, ATI, unitate de transfuzie sangvină, un centru de dializă, bloc operator, farmacie, care va oferi servicii medicale pe diferite specialităţi atât pentru copii, cât şi pentru adulţi.