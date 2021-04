N.D.

La un an de la confirmarea existenței pandemiei, cu toate efectele ei negative, și în Prahova continuă sprijinul acordat pentru cei din prima linie, din spitale, a căror luptă cu virusul nevăzut continuă 24 de ore din 24. Astfel, Fundația pentru SMURD, cu ajutorul sprijinului oferit de Rompetrol – KMG International, a achiziționat două paturi de terapie intensivă, echipate individual cu ventilatoare, monitoare funcții vitale, console cu injectomate și infuzomate și le-a oferit sub formă de sponsorizare către secția de terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, valoarea investiției ridicându-se la aproximativ 75.000 USD. Potrivit celor care au făcut donația menționată, atât de necesară mai ales în contextul noului val de infectări, echipamentele medicale acoperă întreaga gamă de cerințe clinice și oferă pacienților în stare critică monitorizare și îngrijire pe termen lung , la standarde înalte de terapie intensivă. Astfel, capacitatea de tratament ATI la nivelul Spitalului Județean de Urgență Ploiești a crescut la 20 pacienți simultan, demers salutat inclusiv de dr. Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență care, în acest context, a ținut să precizeze: ”Pandemia cu care ne-am confruntat în ultimul an a scos la iveală atât necesitățile de dotare cu sisteme performante în număr adecvat a unităților sanitare aflate în linia întâi, dar și implicarea și responsabilitatea socială a companiilor care activează în țara noastră. Un astfel de exemplu este demersul de față, prin care Rompetrol dotează secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, crescând astfel capacitatea tehnică și calitatea îngrijirilor medicale acordate în acest spital”.

De menționat şi faptul că, anul trecut, pentru gestionarea pandemiei, KMG International -prin parteneriatele sale cu Fundația pentru SMURD, Asociația Dăruiește Aripi, Crucea Roșie Română- a acordat sprijin autorităților din Prahova, dar și din Constanța și București, prin donația de carburant pentru Serviciul de Ambulanță, achiziția de consumabile medicale (măști, mănuși), aparatură medicală, reactivi pentru determinarea tipului de virus (analiza genomului pentru identificarea specificităţii naţionale şi a potenţialelor mutaţii genetice, de către Institutul Cantacuzino), o unitate mobilă de terapie intensivă cu 12 paturi ce poate fi folosită oriunde în țară când este nevoie de suplimentarea spațiului de tratament, dar și în situații de calamități și dezastre.