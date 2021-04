Nicoleta Dumitrescu

Încleștarea dintre partidele care formează actuala coaliţie aflată la guvernare era mai mult decât previzibilă. Cum sunt destui cei care se consideră a fi printre primii în a lua deciziile cele mai bune doar pentru sigla propriului partid, firesc nici orgoliile n-au întârziat să se ciocnească. Și s-au ciocnit. Mai devreme decât se credea, cu scântei și focuri făcute lângă gardului Guvernului, doar-doar din războiul afișat pe faţă să se lase inclusiv cu sânge pe pereţi!

Demiterea ministrului Sănătăţii, din tabăra USR PLUS, după 113 zile de mandat, a reușit deja să scoată la iveală faptul că liderii partidelor aflate acum la putere mai au multe de împărţit, deși conveniseră cine și unde să primească funcţii. Așa se întâmplă însă atunci când totul se face prin prisma politicii deși, inclusiv acum, nu e președinte de partid, bașca membru al Guvernului, care să nu invoce ţara, poporul ei, binele tuturor, pandemia, necesitatea stabilităţii și revenirea la normalitate.

Declarativ, tot ceea ce s-a întâmplat și urmează să se întâmple face parte din actul guvernării, dar e rost și de mai bine. Unde și în ce fel ar uma să se manifeste acest bine deocamdată nu se știe, ceea ce s-a văzut după înlăturarea lui Vlad Voiculescu fiind doar încrâncenare și o luptă surdă de care pe care, în numele partidului. Asta în timp ce exact domeniul de la care a pornit conflictul în coaliţie – Sănătatea – rămâne, în continuare, cel mai vulnerabil, mai ales în condiţiile în care lupta cu pandemia se află de mult timp la limita dintre viaţă și moarte.

Se pare însă că din acest conflict au de câștigat tot ei, politicienii, întrucât întâlnirile între membrii coaliţiei s-au dovedit a fi pe post de…ore de terapie! Și asta deoarece, fără să fie nevoie să aibă alături vreun psiholog, întâlnirile din spatele ușilor închise le-au oferit acestora prilejul de a se descărca, de a spune colegilor de partid unde a greșit X sau Y din coaliţie, ori de la celelalte partide, în actul de guvernare, dar mai ales în colaborarea miniștri – premier. Iar faptul că a fost vorba despre lungi ore terapeutice dovada a venit chiar după prima rundă de discuţii, de luni, care s-a încheiat fără nicio concluzie, o altă rundă fiind programată aseară…

În ce măsură membrii coaliţiei vor avea nevoie de ședinţe în plus pe post de ore de terapie, rămâne de văzut. Cert este că tensiunea încă plutește în aer, ignorând parcă de ce și pentru ce liderii partidelor și-au strâns mâna ca să pună în practică, așa cum se promitea, o bună guvernare.

Asta în timp ce românii așteaptă. Așteaptă ca, măcar după aceste ore de terapie, minţile guvernanţilor, mai odihnite poate, să găsească linia dreaptă, astfel încât să nu se mai abată după orice ambîţ de ordin politic. Timpul nu mai are răbdare, mai ales că, se știe, costă bani, iar în cazul Românei, inclusiv ani. Iar anii în care s-a tot bătut pasul pe loc au tot fost destui!