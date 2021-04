Acţiune de ecologizare- desfiinţare a unei gropi de gunoi din zona Şotrile

F. T.

Următoarele rânduri sunt dintr-o postare făcută pe Facebook, preluată, nu integral, de pe site-ul Ocolului Silvic Câmpina. Aparţine unui ONG: „Câmpina Curată”. Şi se scrie: „Ocolul Silvic Câmpina are trupă de comando, fiindcă nu este prima dată când personalul silvic desfăşoară acţiuni de ecologizare” .

În această postare de pe Facebook se mai scrie: „Ceva se întâmplă. Ceva care ne descurajează, care ne face sceptici. (…) Cine nu ne cunoaște ca indivizi, ci exclusiv ca nație, poate crede că așa ne place. Că așa ne simțim noi bine, înconjurați de gunoi. Iată prima dintre gropile de gunoi ilegale ce se încăpățânează să ia naștere la ieșirea din Câmpina, către Șotrile (…) Am hotărât să ne întoarcem cu saci… dar numai după ce vom fi cerut acordul Primăriei. Am realizat ulterior că și Ocolul Silvic Câmpina trebuie anunțat, căci ne aflăm în pădure (…).

Ne-am imaginat că este extrem de greu să culegi ceea ce era în acea vale: găleți cu vopsele, televizoare, chiuvete sparte, saci uriași cu tampoane utilizate și absolut tot ce vă puteți imagina că se poate arunca sau nu într-o habă de gunoi, pentru că nu încape. Am înțeles că nu este recomandat să acționăm acolo cu voluntari, am purtat discuții cu autoritățile. (…) Era nevoie de oameni antrenați ca să se poată desființa un asemenea depozit ilegal de deșeuri. Acolo terenul este instabil, valea este destul de abruptă, iar spațiul afectat era mare.

Iată angajații Ocolului Silvic Câmpina în acțiune (…) și iată imagini cu grămada de saci plini pe care au scos-o la stradă (…) .

Ne-am făcut degeaba probleme. Ocolul Silvic Câmpina are trupă de comando! (…) Nu a fost acțiunea noastră ( a ONG Câmpina Curată-n.n.), au furat startul, pur și simplu. Dar noi vrem să popularizăm acum. Să vă inspire și să vă pună semne de întrebare. De multe ori ni se pare imposibil doar până când unul dintre noi este mai tenace și mai harnic. (…) Asta nu înseamnă numai costuri, dar și monitorizare, timp și energie etc. Mai mult ca sigur se va impune ca acțiunea să se reia. Dar comportamentul uman poate fi modelat. Altfel, alegem să trăim într-o ţară cu gropi de gunoi la tot pasul. Așadar: pentru că nu ne mai permitem să amânăm, alegem calea cea mai sinuoasă. Să luăm exemplu. Se poate”.