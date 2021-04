Violeta Stoica

Începând de mâine, 11 decembrie, cei aproape 1900 de locuitori ai comunei Olari vor fi primii prahoveni care vor simți din plin restricțiile impuse de autorități din cauza creșterii numărului cazurilor de Covid-19. Pentru că s-a depășit, într-un interval de 14 zile, rata de 8 cazuri la mia de locuitori, locuitorii din Olari nu vor mai avea voie să iasă din gospodării după ora 20.00, iar magazinele se vor închide la ora 18.00, în fiecare zi a săptămânii, până când rata de infectare cu SARS Cov-2 va scădea sub șapte cazuri la mie.

Această decizie a fost luată de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pe 8 aprilie, fiind valabilă pentru următoarele 14 zile în cazul în care se va menține sau va crește numărul persoanelor infectate în această localitate.

Alte unități administrativ-teritoriale pentru care se vor aplica restricții suplimentare, începând de mâine, însă doar pe perioada weekend-ului, sunt Apostolache (4.92/1000 locuitori), Sinaia (4.49/1000 locuitori), Talea (4.06/1000 locuitori).

Pentru localitățile care au depășit rata de infectare de 4 la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat măsurile care sunt impuse de legislația actuală în contextul COVID-19. Astfel, conform hotărârii de joi, 8 aprilie, a CJSU Prahova, în localitățile în care s-a depășit rata de patru cazuri la mia de locuitori, respectiv la Apostolache – 4,92; orașul Băicoi – 4,66; Adunați – 4,59; orașul Sinaia – 4,49; Cosminele – 4,22; Talea – 4,06, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00 – 05:00, cu excepția situațiilor justificate și pentru care trebuie prezentată declarația pe proprie răspundere sau adeverință eliberată de angajator; în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 03 aprilie – 04 aprilie 2021, în intervalul orar 20.00 – 02.00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase; se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05.00 – 18.00, în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

Prin excepție, în intervalul orar 18:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. De asemenea, se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori. Când incidența crește la 7,5%, circulația se restrânge până la ora 20.00, pe toată durata săptămânii, iar activitatea economică se restrânge până la ora 18.00 pe toată durata săptămânii. Dacă rata scade sub 7/1000 de locuitori, atunci restricțiile suplimentare se vor aplica doar pe durata zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, iar dacă va coborî sub 3,5/1000 locuitori, aceste localităţi vor rămâne doar sub măsurile care se impun peste 3/1000 de locuitori.