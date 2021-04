Toţi membrii familiei regale britanice vor participa la funeraliile prinţului Philip îmbrăcaţi în haine civile, pentru a se putea evita dezbaterea asupra dreptului prinţilor Harry şi Andrew de a purta uniforma militară, a informat presa britanică, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Ducele de Edinburgh, care a murit pe 9 aprilie la vârsta de 99 de ani, va fi înmormântat mâine la Castelul Windsor, vestul Londrei, în cadrul unei ceremonii la care vor participa doar 30 de persoane din cauza restricţiilor privind pandemia de COVID-19.

Potrivit tabloidului The Sun şi altor mass-media britanice, regina Elisabeta a II-a a decis ca toţi membrii familiei regale să fie îmbrăcaţi în haine civile, în pofida puternicei conotaţii militare a acestei ceremonii, prinţul Philip fiind fost comandant al Marinei. Acest lucru va permite evitarea discuţiilor asupra faptului că prinţul Harry, 36 de ani, şi-a pierdut recent titlurile militare onorifice când a renunţat la atribuţiile regale şi s-a mutat anul trecut în California cu soţia sa, Meghan Markle. Deşi a participat la două misiuni în Afganistan, prinţul Harry are acum dreptul să poarte medaliile militare doar la haine civile. Regula fără uniforme militare ar evita de asemenea un alt conflict intern, în special de partea prinţului Andrew, cel de-al doilea fiu al reginei şi fost pilot de elicopter în Marina Regală.

Prinţul Andrew, care a participat la războiul din insulele Falkland în 1982, a fost nevoit să renunţe la atribuţiile regale la sfârşitul anului 2019, din cauza prieteniei sale controversate cu fostul om de afaceri american Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuzuri sexuale.

Făcând parte încă din Marina Regală, Andrew urma să fie avansat la gradul onorific de amiral în 2020, la împlinirea vârstei de 60 de ani, însă acordarea acestui titlu a fost pentru moment suspendată. Dacă ar fi purtat uniforma la funeraliile tatălui său, acest lucru ar fi „provocat o mare nemulţumire” în cadrul Marinei Regale, afirmă The Sun.

Potrivit Daily Telegraph, familia regală ar fi avut „discuţii intense” despre cum să evite dezbaterile asupra faptului că Andrew şi Harry ar fi fost singurii care nu ar fi purtat uniforma militară la funeralii.

Decizia reginei permite monarhiei britanice să prezinte un front unit, cel puţin în ceea ce priveşte codul vestimentar, întrucât funeraliile vor marca prima apariţie publică a lui Harry alături de familia sa după ce a acuzat anumiţi membri ai familiei regale de rasism, într-un interviu-şoc la televiziunea americană.